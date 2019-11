2

Rosalía probó suerte con 15 años en el programa 'Tú sí que vales'. No convenció al jurado, pero la cantante tuvo una reacción muy madura para su edad: "No pasa nada. He venido aquí a aceptar las críticas y a aprender de profesionales como vosotros". Diez años después, con 25, se conviritió en una de las jóvenes europeas más influyentes, según 'Forbes' y, actulamente, se ha consagrado como una estrella mundial.