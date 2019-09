Alejandro Sanz confirma su relación con Rachel Valdés en Instagram

Rachel Valdés se ha convertido este fin de semana en la mayor fan de Alejandro Sanz. La artista cubana, cuya relación con el cantante se conoció hace apenas unas semanas, ha disfrutado del último concierto de su pareja desde el backstage y Alejandro Sanz ha sido el encargado de dejar constancia de ello en sus redes sociales. El artista ha compartido con sus más de 4,7 millones de seguidores en Instagram un story —el formato que desaparece a las 24 horas de su publicación—, en el que se ve a su actual pareja bailando y cantando parte del estribillo de la canción Corazón partío.

Rachel Valdes en el concierto de Alejandro Sanz, en Houston, en un vídeo de Instagram.

Una prueba que evidencia la buena sintonía que hay entre ambos y confirma su relación. Se trata de la primera vez que Alejandro Sanz deja constancia de la presencia de Rachel Valdés en su vida desde que el pasado mes de julio el cantante anunciara que había puesto punto final a su relación con su esposa Raquel Perera, madre de dos de sus hijos. A mediados de septiembre la revista Corazón publicó las primeras imágenes de Sanz y Valdés en un barco navegando por los canales de Miami que confirmaron una relación que ya era un secreto a voces.

Y es que durante la boda del futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio, Perera acudió sin la compañía de Sanz y ya ahí contó a algunos de los asistentes que su matrimonio estaba roto y que el cantante mantenía una relación con otra mujer.

Valdés, de 30 años, es una artista de origen cubano que se graduó en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro de La Habana en 2010 y en el Vermot Studio Center. Con un estudio en el barrio de El Vedado en La Habana y especializada en las instalaciones de gran tamaño, Valdés reparte su trabajo entre Estados Unidos y Barcelona, ciudad a la que viaja periódicamente ya que es allí donde vive su hijo Max, de cinco años, fruto de su matrimonio con un catalán algunos años mayor que ella de quien está divorciada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rachel Valdés (@rachelvaldes_studio) el 31 Dic, 2017 a las 5:32 PST

Aunque el vídeo publicado en la red social por el cantante es la primera prueba que deja constancia de la asistencia a sus conciertos de su nueva pareja, no es la primera vez que la cubana disfruta de estas actuaciones, ya que está acompañando al artista durante su gira por Estados Unidos. "Ambos se desplazan en jet privado y han visitado Nueva York, Chicago, Orlando y Washington. Este martes, aprovechando un descanso de la gira, ambos salieron a navegar por los canales de Miami a bordo de su lujosa lancha, mostrándose muy cómplices y cariñosos", aseguraba la revista Corazón el pasado 13 de septiembre.

El mensaje de Raquel Perera en su Instagram, la pasada semana.

Más allá de esta imagen, Alejandro Sanz se mantiene hermético en todo lo que concierne a su vida privada. A diferencia de su exesposa, Raquel Perera, quien no ha dudado en contestar a los periodistas que aseguran que está sufriendo por la llegada de Valdés a la vida del padre de sus hijos. Cuando se publicaron las imágenes de Sanz y Valdés en el barco, paralelamente algunos medios se hicieron eco de las lágrimas de Perera a raíz de la publicación de una foto de ella limpiándose la cara. Entonces, Perera no dudó en acudir de nuevo a sus redes sociales para aclarar que no eran lágrimas de tristeza, sino que se estaba limpiando el sudor de un caluroso día después de dejar a sus hijos en el colegio.