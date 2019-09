1

Juego de tronos

La última temporada del gran fenómeno televisivo del año llega a los Emmy como la gran favorita, con récord de candidaturas y tras haber superado ya la marca de premios acumulados. Aunque los últimos seis episodios no fueron del gusto de todos sus espectadores, los premios van por otro lado. Este año tienen a medio reparto nominado y, aunque los galardones interpretativos no han sido su fuerte, no sería raro que este año cayera alguno. Apostar por 'Juego de tronos' como mejor drama del año parece ser ir sobre seguro. Al fin y al cabo, es la serie que se atrevió a soñar a lo grande.