Algo parecido les pasó a los actores de ‘The Big Bang Theory’, Johnny Galecki y Kaley Cuoco, Leonard y Penny en la serie. No fue hasta 2010 que Cuoco no solo confirmó que los actores eran más que amigos fuera de la pantalla, sino que habían tenido un relación plena y sufrido una difícil ruptura, sin que ninguno de sus fans lo supieran. “Salimos durante casi dos años. Fue una parte importante de mi vida y nadie lo sabía. Tengo tanta suerte de que el final fuera de mutuo acuerdo y que no termináramos odiándonos”, dijo la actriz en una entrevista a ‘Watch!’. Galecki fue uno de los invitados de honor de la boda de Cuoco, en 2018.