Civitatis llena tu viaje

Se acerca el verano, sinónimo de sol, buen tiempo, vacaciones... y viajes. Hay ganas de desconectar del estrés diario y la rutina, de conocer nuevos destinos y sentir experiencias únicas durante un merecido descanso que nos ayude a recargar energías. Queremos disfrutar al máximo de nuestra escapada a nuestro aire, sin sobresaltos inesperados de última hora ni perdiendo el tiempo en colas kilométricas para comprar una entrada. En definitiva, queremos evitar sorpresas desagradables que nos arruinen el momento más esperado del año. Todo esto es posible gracias a Civitatis. Se trata de la web más importante del mundo para reservar visitas guiadas, actividades y excursiones en español en destinos de los cinco continentes. Y todo en un solo clic, bien a través de la página web o de la app (Android y iPhone), con ofertas y precios muy ajustados y competitivos.

Con 20.000 actividades en 1.000 destinos turísticos, la gran seña de identidad de esta plataforma líder de reservas online es el idioma español. "Es la baza que más nos diferencia, buscar servicios en español en todo el mundo. Es algo que nos ha costado mucho conseguir. Nadie más tiene guías en español en Xián, Beijing, Osaka, Hiroshima, Livingstone (Zambia)...", explica el CEO y fundador de Civitatis, Alberto Gutiérrez.

El catálogo de excursiones y destinos que depara la web es muy extenso. Roma, Nueva York, Londres, París, Bruselas, Madrid y Florencia son algunas de las ciudades más demandadas por los viajeros que confían en Civitatis, pero los gustos de los clientes son muy variados y hay quienes apuestan por destinos menos populares y originales como Rovaniemi, las cataratas Victoria, Arusha, Yogyakarta o Borneo.

Entre su amplísima lista de propuestas, los recorridos más famosos de Civitatis son su demandada visita guiada por el Vaticano, la excursión a Auschwitz desde Cracovia, el recorrido de contrastes de Nueva York o la visita a Brujas y Gante desde Bruselas. Aun así, en la plataforma también se pueden contratar actividades menos convencionales como las bodas con Elvis en Las Vegas, una fiesta de Halloween en el castillo de Drácula, el tour de Pablo Escobar por Medellín o una visita a la aldea de Papa Noel en trineo de renos.

Además, Civitatis cuenta con las guías de viaje en lengua española más leídas del mundo, como paris.es, londres.es o nuevayork.net, con muchísima información de utilidad sobre el destino (qué ver, cómo llegar, dónde comer, transporte, una sección de compras, mapas...). La empresa dispone de 53 guías en español completamente gratuitas, y sus correspondientes traducciones a cuatro idiomas (inglés, francés, italiano y portugués). Y el objetivo para este año es redactar otras 20 guías nuevas. De hecho, las bases de Civitatis se asentaron hace 10 años, cuando Alberto Gutiérrez empezó a escribir guías de viajes online, en las que vendía actividades relacionadas con los distintos destinos.

ampliar foto Times Square, en Nueva York (EE UU), uno de los destinos ofertados por Civitatis.

Aquello fue el germen de un negocio en el que el año pasado confiaron más de 1,8 millones de clientes. El servicio de satisfacción fue máximo, con 425.000 opiniones en la web y una nota media de 9,1 sobre 10. Esta excelencia es otro de los rasgos que caracterizan a Civitatis. "Nosotros seleccionamos los mejores tours en cada destino, no metemos todo lo que nos llega porque no queremos confundir al cliente. Lo que buscamos es la calidad y la facilidad de reserva en nuestra web, sobre todo para no liar a nadie", insiste Gutiérrez.

Ofrecer la mejor información y experiencia de compra, a través de una página con una navegación muy sencilla, visual e intuitiva, es otra de las obsesiones de esta empresa comprometida con el turismo sostenible que este año busca nuevos retos y aspira a llegar a 3,5 millones de clientes, además de incorporar nuevos destinos y actividades. Porque diseñar la escapada perfecta, lejos de los tradicionales (y pasados de moda) viajes organizados, es con Civitatis más fácil que nunca.

Esta noticia, patrocinada por Civitatis, ha sido elaborada por un colaborador de EL PAÍS.