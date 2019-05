Leonardo DiCaprio conoció a River Phoenix la noche en que murió

River Phoenix fue uno de los actores más alabados de finales de los ochenta y principios de los noventa. Su muerte, ocurrida en octubre de 1993 cuando apenas contaba con 23 años, sorprendió y devastó a miles de fans, que hoy siguen recordándole. Es el caso de uno de ellos: Leonardo DiCaprio, que se ha confesado gran seguidor del intérprete. Estos días, durante las entrevistas de promoción de su última película, DiCaprio ha recordado a su ídolo y ha contado una curiosa casualidad: que fue una de las últimas personas en verle con vida.

"Crecí reverenciando a River Phoenix como el gran actor de mi generación, y lo único que deseaba era tener una oportunidad para estrecharle la mano. Entonces una noche, en una fiesta en Silver Lake, le vi subiendo unas escaleras", relata ahora DiCaprio en una entrevista concedida a la edición estadounidense de la revista Esquire con motivo de la presentación de su cinta Érase una vez en... Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino y que estrenó la noche del martes en el festival de cine de Cannes.

"Nunca le había conocido y siempre había querido, siempre había buscado tener un encuentro con él. Y entonces él empezó a andar hacia mí y me quedé como congelado", rememora el actor, que por entonces no había cumplido los 19 años y ya había hecho sus pinitos en la interpretación gracias a series como Roseanne y Los problemas crecen y que ese mismo año estrenó su primera cinta importante, Vida de este chico.

ampliar foto River Phoenix, en 1992. CORDON PRESS

"Entonces me vi entre una multitud, miré hacia atrás y ya no estaba. Subí y bajé las escaleras y fue cómo... ¿pero dónde se ha metido? Y estaba... de camino a Viper Room", cuenta DiCaprio, haciendo referencia al conocido club nocturno angelino en el que murió Phoenix a causa de una sobredosis de varias drogas distintas. "Fue como, no sé cómo explicarlo, pero fue esa cosa existencial, donde me sentí como... como que desapareció delante de mis propios ojos. Y luego la tragedia que sentí después de perderle, y la enorme influencia que tenía para mí y para todos mis amigos. Él era todo nuestro tema de conversación. Así que ser capaz de tenerlo ahí, lo que siempre había querido; me acuerdo de extender mi mano y después... Dos personas me vinieron de frente y miré hacia atrás y entonces ya no estaba ahí", rememora,

En ese punto, DiCaprio hace una pausa para reflexionar y ponerle un broche aún más redondo a la historia. "Precisamente después volé a Nueva Orleans para una reunión sobre Entrevista con el vampiro, para el papel que acabaría haciendo Christian Slater", explica. Es decir, el mismo papel que iba a interpretar el propio Phoenix en esa exitosa cinta. De hecho, Slater decidió donar el salario que recibió por ese papel a las causas benéficas con las que colaboraba el fallecido actor.