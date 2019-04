Meghan Markle rompe otra regla: no dará a luz en el hospital de la realeza

Meghan Markle desde que llegó a la familia real británica, hace algo más de un año, no para de romper reglas. La última no escrita es que sus miembros nazcan en el Ala Lindo, la zona privada del St Mary's Hospital en Londres. Allí se encuentra el ginecólogo de Isabel II y allí dieron a luz Diana de Gales y Kate Middleton. Sin embargo, la esposa de Enrique de Inglaterra, según informa la prensa británica, quiere un parto más privado, lejos de la atención mediática de la que disfrutaron otros recién nacidos. Por eso todo parece indicar que el bebé de Meghan Markle y Enrique de Inglaterra vendrá al mundo en un hospital no muy lejos de la nueva casa de los duques de Sussex en Frogmore Cottage en Windsor y que sería el hospital NHS Frimley Park, un centro que cuenta con 750 camas, fundado en 1973. Así se romperá una tradición de más de cuatro décadas.

Todo parece indicar que Meghan Markle dará a luz a finales de este mes. La duquesa se encuentra desde hace dos semanas alejada de la vida pública aunque ha sido vista paseando con su marido por las calles de Londres a la salida de una tienda de comida vegana.

Eso sí, el nacimiento como el de otros miembros de la familia real deberá ser anunciado a través de un comunicado expuesto a las afueras del Palacio de Buckingham, este no podrá ser publicado en ninguna red social y en él se dará a conocer el sexo del bebé, fecha y hora de nacimiento, y el estado de salud tanto de la madre como del pequeño. Además, el nombre solo podrá ser comunicado días después del nacimiento. Por ejemplo, los nombres de los hijos de los duques de Cambridge se dieron a conocer dos días después de su nacimiento. En las casas de apuestas la opción favorita de los británicos es que si es niña se llame Diana y si es niño Arturo o Jaime.

Los duques de Cambridge saliendo del St. Mary's Hospital tras el nacimiento de su hijos Luis. Kirsty Wigglesworth AP

Meghan Markle también romperá las reglas en lo que se refiere baja de maternidad. La duquesa se tomará seis meses frente a los tres que disfrutó Kate Middleton tras el parto de sus tres hijos. Markle reanudará todas sus actividades en octubre de 2019. La fecha ya está elegida y fijada, ya que esta gran reaparición se realizará con motivo de la Cumbre Mundial de Jóvenes, dedicada a los más influyentes del momento.

Los observadores de la familia real aseguran en la prensa británica que el nacimiento del bebé y los seis meses en los que Meghan Markle estará apartada del foco mediático ayudarán a calmar las críticas sobre su figura, que han arreciado en los últimos meses. En este tiempo el príncipe Enrique y Meghan Markle ya estarán aconsejados por la nueva directora de comunicación: Sara Latham, una exasesora de Hillary Clinton. El fichaje se produce en el momento en que Isabel II ha autorizado la creación de una nueva oficina para los duques de Sussex, que se establecerá en el Palacio de Buckingham.