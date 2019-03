Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia casa a su primogénito en Bombay

La capital financiera de India y meca de Bollywood transformó sus calles en un plató de cine para la boda del primogénito del residente más ilustre de Bombay. Durante tres días, como manda la tradición india, Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia y decimoséptimo multimillonario del mundo, celebró los fastos nupciales de su hijo mayor, de 27 años, Akash Ambani, con su pareja de la universidad, Shloka Mehta, también hija del mayor magnate del diamante del país, Russell Mehta.

Estrellas del cine indio como Priyanka Chopra, Aishwarya Rai Bachchan, Alia Bhatt o Deepika Padukone fueron algunas de las celebridades invitadas a la ceremonia celebrada en el nuevo y lujoso Jio World Centre, propiedad de Reliance Jio, una de las empresas del conglomerado de la familia Ambani. Pero no solo personajes del mundo del entretenimiento celebraron el casamiento en el céntrico barrio de Bandra-Kurla. También otros empresarios o líderes políticos, como el ex primer ministro británico, Tony Blair, y el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recibieron a los novios junto a conocidos deportistas locales como el venerado jugador de criquet, Sachin Tendulkar. Antes, actores indios como Ranbir Kapoor o Shah Rukh Khan –uno de los mejor pagados del planeta– sorprendían a los viandantes bailando al son de los tambores del baraat (procesión que acompaña al novio) en el corazón de la ciudad de Bombay .

Si para la boda de su hermana gemela, Isha Ambani, celebrada el pasado diciembre, su padre invitó a la ex-candidata demócrata a la Casa Blanca, Hilary Clinton, o la empresaria Arianna Huffington, a un concierto exclusivo de la popular cantante Beyoncé, la ceremonia nupcial de Akash Ambani no iba a ser menos. Así, Mukesh Ambani también organizó un concierto privado de Chirs Martin, cantante de Coldplay, para su hijo y otros 500 invitados en St. Moritz; el caro balneario situado en los Alpes suizos.

Pero no todo fueron derroches narcisistas por parte de la familia Ambani. Acompañado por su mujer, el líder del imperio petrolífero y de las telecomunicaciones de India organizó la donación de comida para 2.000 niños desfavorecidos días antes de la boda. En otro gesto de filantropía, Mukesh Ambani envió 50.000 cajas de dulces a las comisarías de policía de toda la ciudad de Bombay. El exitoso líder del conglomerado Relliance no solo tiene su hogar en esta ciudad India, donde se ha hecho construir una mansión de 27 plantas valorada en unos 1.000 millones de euros y con todo tipo de instalaciones, incluidos tres helipuertos, sino que guarda buena reputación entre los habitantes de la ciudad más poblada y desigual del país, a diferencia de otros Bollygarcas, que amasaron su fortuna en Bombay antes de huir del país.

Tony Blair y su esposa Cherie, en la boda. SUJIT JAISWAL AFP

Como su gemela Isha, integrante de las juntas directivas de Reliance Jio y Reliance Retail, las dos principales empresas familiares, Akash se hizo con el cargo de jefe de estrategia en Reliance Jio después de haber pasado por la Universidad de Brown, en la costa este de Estados Unidos, donde retomó el contacto con su amiga de la infancia y actual esposa, Shloka Mehta.