El suegro de Messi, condenado por maltrato laboral

El calvario judicial que vive la familia Messi crece en Argentina. Como una mancha de aceite que avanza poco a poco, a las sospechas de lavado de dinero contra Lionel Messi a través de la fundación que lleva su nombre se ha sumado ahora una condena contra su suegro, José Rocuzzo. Una jueza ha condenado al padre de Antonella a pagar 2 millones de pesos (unos 50.000 euros) a una exempleada que lo denunció por “maltrato y hostigamiento laboral”.

El suegro de Messi es dueño de dos supermercados y una distribuidora de galletas y golosinas en Rosario, la ciudad donde nació Messi y donde el jugador conoció a Antonella. La empleada trabajó durante 20 años en una de las empresas, pero en cierto momento fue desplazada de sus tareas y se consideró despedida. “Una serie de hechos determinaron que la empleada se dé por despedida, con hechos desde la patronal tendientes a descalificarla con cambios de horarios y maltrato con la finalidad de forzarla a una renuncia. No le daban tareas, solo se tendía desgastar el vínculo, a cansarla y a que ella se vaya sin tener que echarla", dijo el abogado de la denunciante, Bernardo Larroux.

La jueza que tomó el caso tuvo en cuenta los años trabajados por la mujer para el monto de la indemnización. Larroux explicó a medios argentinos que lo usual se limita a una multa de unos 800 euros, pero subió hasta los 50.000 euros. Los abogados del suegro de Messi criticaron con dureza el fallo y anticiparon que apelarán ante una instancia superior por considerarlo “arbitrario, injusto y tendencioso”. El argumento es que la mujer aprovechó el vínculo de Rocuzzo con Messi para “obtener una ventaja económica”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) el 12 Oct, 2017 a las 3:21 PDT

"La demandante se ha fundado en el parentesco de uno de los titulares de la firma con Lionel Messi y aprovechó esta situación para darle imagen pública a esta cuestión. Seguramente que si la empresa era de cualquier otro, no habría tenido tal repercusión", dijo Daniel Botello, abogado de la familia Rocuzzo, a medios de Rosario. Botello reconoció que la denunciante fue desplazada de sus tareas habituales, pero negó que el cambio tuviese una intención intimidatoria. "Fue en beneficio de la trabajadora, con reducción de horario, conservando la misma remuneración, incorporándose a una tarea de responsabilidad que tenía que desempeñar al lado de uno de los titulares de la empresa", explicó a la radio LT8.

Los Messi no tienen paz en los tribunales argentinos. A principios de noviembre, un fiscal económico pidió a un juez que el jugador y su padre sean investigados por presuntas maniobras de lavado de dinero en la Fundación Leo Messi. La sospecha es que la organización desviaba las donaciones que recibía hacia fines privados y no hacia proyectos sociales, como está obligada por ley. El expediente se inició ante la denuncia de un excolaborador de la ONG.

No le va mejor a Messi en los juzgados españoles. A finales de mayo de 2017, el Supremo confirmó la condena de 21 meses de cárcel por defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Los jueces entendieron que Messi no tributó los ingresos de 10,1 millones percibidos por los derechos de imagen como delantero del Barcelona. Jorge Messi vio rebajada entonces su condena de 21 meses a 15 meses. Por tratarse de castigos menores a dos años y por no tener los Messi antecedentes penales, padre e hijo no están en prisión.