Miembros de la ONG española Proactiva Open Arms rescatan a Josefa en el Mediterráneo, a unas 85 millas de la costa libia, el 17 de julio de 2018. Josefa, camerunesa de 40 años de edad, huyó de su país por sufrir violencia de género: "Mi marido me pegaba. Me golpeaba porque no podía tener hijos". Cuando la encontraron, Josefa estaba boca abajo, aferrada a una tabla de madera en la que había luchado por mantenerse con vida durante dos días en el mar.