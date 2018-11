La enigmática frase que hace pensar en la retirada de U2

La banda irlandesa U2 ha culminado el pasado martes su gira mundial Innocene + Experience en Berlin (Alemania) y, de acuerdo al diario The Independent, ha dejado a sus seguidores con la duda de si se trataba de la última presentación de sus carreras. "Hemos estado de gira por bastante tiempo, casi 40 años, y estos últimos cuatro años han sido muy especiales para nosotros. Ahora nos vamos...", ha dicho Bono, el vocalista de 58 años, antes de dar por finalizado el show en el Mercedes-Benz Arena.

Si bien parece poco probable que los intérpretes de grandes éxitos como One y I still haven´t found what I´m looking for se retiraran sin un anuncio oficial, eso no debuto a decenas de seguidores en las redes sociales ha especular sobre una posible pausa prolongada o incluso al retiro definitivo. Una de las cuentas de Twitter, que había publicado la cita de Bono en el concierto, participó en el debate y concluyó que era muy difícil que ese fuera el final de los irlandeses. "Desde Vertigo que vengo cubriendo las giras de la banda, y cada concierto final hay el mismo pánico masivo de que sea su último concierto. Les apuesto diez dólares a que estaré cubriendo otro concierto con ustedes en el futuro", ha escrito el internauta de la cuenta U2gigs. "Lo que si voy a admitir es que esta es la primera vez que el pánico masivo al menos parece plausible, pero estoy seguro de habrá algo. U2 no se quedará quieto y no se separarán. Aún tienen suficientes años por delante para dar cabida a más conciertos", ha agregado.

I will concede that this is the first time the mass panic has at least seemed plausible. But there'll be *something* for Boy at 40 or AB at 30, or a new record. U2 won't sit still and they won't break up, and they've got enough years ahead of them yet to fit in more gigs! — U2gigs (@u2gigs) 13 de noviembre de 2018

U2 se formó en 1976 en Dublin (Irlanda) y está conformado por Bono (voz), The Edge (guitarra), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería). Anteriormente el vocalista había expresado su cansancio en una entrevista el pasado septiembre con el periódico británico The Times, en la que afirmó que últimamente encuentra las presentaciones en vivo "especialmente exigentes". "Ya no puedo hacer tanto como antes. En giras anteriores podía encontrarme con centenares de legisladores locales en medio de los espectáculos y ahora sé que no puedo hacerlo", ha afirmado en tal ocasión.

La banda aún no ha comentado sobre el tema, pero en su página web si se ha destacado el hecho de que el concierto en Berlín se produce dos meses y medio después de que el vocalista irlandés perdiera su voz en una función en dicha ciudad. "La última vez que estuve aquí no pude cantar esta canción y ustedes la cantaron por nosotros...", ha dicho Bono, antes de dar pie a la canción Beautiful Day, la cual fue cantada a coro por todos los presentes.

Más tarde, la banda recordó lo importante que es la capital alemana para ellos, ya que les dio una de las mejores experiencias de su carrera 30 años atrás. "1990 fue un buen momento para estar en Berlín, El muro se había derrumbado en todas partes excepto en los estudios Hansa. De hecho, las paredes estaban subiendo en la banda U2, no podíamos ponernos de acuerdo en nada", ha confesado el irlandés. "Vinimos aquí no para encontrarnos a nosotros mismos, sino para perdernos... a veces los jóvenes solo necesitan perderse", ha añadido.

El cantante se quedó completamente sin voz durante el segundo concierto que el grupo ofrecía el pasado 1 de septiembre en la capital alemana. Desde las primeras canciones, el intérprete irlandés dio muestras de que tenía dificultades para cantar (se detuvo en varias ocasiones para beber de un termo), hasta que, al acabar una de las canciones más famosas de la agrupación, en apenas un susurro, pidió disculpas al público de manera casi inaudible: "Creo que no puedo seguir. No sería correcto con vosotros". Inmediatamente, el recital fue cancelado.

Este recital formaba parte de la gira Experience+Innocence, continuación de Songs of Experience, el decimocuarto álbum de estudio de la banda. Por ello, este tour se plantea como una secuela del de 2015, y llega tras la gira de estadios que efectuaron el año pasado, The Joshua Tree Tour 2017.

La gira, que comenzó en Tulsa (Oklahoma, Estados Unidos) el 2 de mayo, pasó por varias ciudades europeas como Colonia, París, Copenhague, Madrid, Hamburgo, Ámsterdam, Milán, Manchester y Londres.