La mayoría de las pacientes de MSF en Peshawar vienen de comunidades rurales pobres y lejanas, donde la atención médica todavía es mínima, no solo por el coste, sino también por el acceso. Otras son refugiadas. “Para dar a luz a un bebé sano, la madre debe estar en buen estado de salud”, explica Khadija. “Si la alimentación de la madre no es adecuada, no puede proporcionar a su bebé los nutrientes que necesita. Por ejemplo, no va a ser capaz de producir suficiente leche".