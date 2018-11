6

Vegetarianismo, veganismo y antiespecismo

Habitualmente el vegetarianismo se reduce a consumir una dieta libre de productos animales; el ovolacteovegetarianismo permite el consumo de huevos y lácteos y el veganismo implica otros tipos de consumo libres de explotación animal. No vestir con pieles, no utilizar productos testados en animales, no participar de la financiación de circos o acuarios y no comprar animales de compañía para no fomentar la existencia de criaderos, son algunas de los compromisos de conciencia de una persona vegana, por lo que el movimiento vegano es de carácter antiespecista y en la práctica son lo mismo.