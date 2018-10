Jennifer Lopez posa semidesnuda: “Me he cuidado y ahora se nota”

Nada de cafeína, nada de alcohol, nada de dormir poco. No es que sea un gran secreto ni un método infalible, pero es el que sigue la actriz y cantante Jennifer Lopez para cuidarse y mantenerse en forma. Así lo ha dicho ella misma en una entrevista que ha concedido a la publicación InStyle en su número de diciembre, del que protagoniza la portada.

Lopez aparece en la cubierta de la publicación ataviada con un pantalón blanco ancho y un jersey negro de cuello vuelto, así como con una gran capa turquesa, todo del diseñador Valentino. Sin embargo, las fotos que más han llamado la atención son unas interiores en las que la intérprete de la serie Shades of blue aparece con una capa de lentejuelas larga hasta los pies (enfundados en unas altísimas sandalias doradas) pero colocada de forma lateral, de modo que se la ve medio desnuda. como ella misma dice: "Me gusta mezclar el glamur con un poquito de la calle".

El próximo julio Lopez cumplirá 50 años y ella misma sabe que ha superado sus miedos y que se merece las oportunidades que ha tenido. "Ha llevado su tiempo, pero creo que estamos en un momento muy poderoso en el que las mujeres no tememos decir que nos lo merecemos". También sabe que a veces no ha sido tomada en serio por sus múltiples facetas como actriz, cantante, productora, presentadora... "No entiendo por qué alguien no puede ser actriz y cantante y bailarina a la vez. ¡Así es como empezó esta industria! ¡El entretenimiento! ¿Y por qué no puedes ser divertida y a la vez una actriz dramática? Vale, hay gente que no puede hacer las dos cosas. Pero si pueden, ¡dejadles!".

También habla de su relación con su edad y con su situación física ahora que encara el medio siglo. No le da miedo, no está perdiendo energía, no le falla la memoria ni se siente cansada. Pero sí nota que sus excesos con las pantallas le harán perder vista y que pronto necesitará gafas para leer. También le duele la espalda, y ha introducido nuevos ejercicios con más peso en su rutina de entrenamiento porque está perdiendo masa muscular. Pero, como ella dice, "me he cuidado mucho, y eso se nota ahora".

Jennifer Lopez, en una de las imágenes de la revista 'InStyle'. Anthony Maule/InStyle

Según ha contado Lopez en la publicación, es una mujer ambiciosa y que sabe que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera: "Si no hubiera tenido una cierta ambición, seguramente me habría casado al acabar el instituto, habría tenido hijos y un trabajo en un banco en Castle Hill [una zona residencial del Bronx, su barrio de Nueva York], como mi tía", relata. "Simplemente tuve sueños e ideas que eran diferentes". Asegura que mostrarse en redes —acumula casi 82 millones de seguidores en Instagram— con su actual pareja, el jugador de béisbol Alex Rodríguez, de forma normal ("un papá tontorrón que adora a sus hijos y apoya a su novia", como lo define la propia artista en la entrevista) ha evitado que sean carne de cañón para la prensa amarilla. Además, también sabe que ser más adultos y tener una relación más madura les ayuda.

La intérprete también ha hablado de cómo se vivió mediáticamente su relación con Ben Affleck, en la que su vida se exponía a diario en los tabloides y de lo dura que fue aquella etapa, en la que estaba muy expuesta y en la que no había redes sociales para poder dar su versión. "En aquella época era peor", afirma. "Era una locura. Ahora al menos puedo mostrar un poquito cómo soy. Entonces solo podías creerte lo que decían las portadas de esos tabloides. Muchas veces no era verdad, o era verdad solo un tercio".