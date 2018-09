6

El mueble es el espectáculo

Este año IKEA lanzó una colección de edición limitada, Omedelbar, junto a la estilista Bea Åkerlund. No era la primera, ni será la última. El mueble como objeto de coleccionista ya es una tendencia. El auge de las galerías de diseño en Europa ha hecho que comprar un mueble de firma consiga el mismo efecto que comprar un cuadro y que, cada vez más, se busque una estética rompedora y un efecto de sorpresa. “La gente busca piezas y objetos con los que sientan identificados y que sean únicos, que tengan esa relación similar a la que han mantenido históricamente con el arte contemporáneo. Además, cuando se colecciona arte contemporáneo, se buscan piezas que dialoguen con ese tipo de arte, que con los muebles tradicionales no lo encuentran”, cuenta Gonzalo Machado. Es decir: que si no aspira a que todo el mundo entienda el cuadro abstracto del pasillo, ¿por qué no elegir un sofá que provoque el mismo efecto? El consenso puede ser muy aburrido. En la ilustración: La colección Globe Trotter, de ROCHE BOBOIS, primera colaboración entre la firma francesa y Marcel Wanders.