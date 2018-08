7

La muerte del perro de Fry

La serie. 'Futurama' (Fox, 1999)

El drama. Fry se encuentra un fósil que resulta ser Seymour, un perro callejero que tras un encuentro fortuito se convirtió en su mejor amigo hasta el día en que fue criogenizado por error. El profesor Farnsworth está a punto de devolverlo a la vida cuando Fry cambia de opinión: Seymour habrá sido muy feliz sin él y ya no lo recordará, no merece la pena. Error. Seymour se pasó toda la vida esperando que Fry saliese de Pannucci’s, como podemos ver durante un clip de un minuto en el que Seymour envejece mientras suena 'I will wait for you' de Connie Francis. Un momento que resulta más desgarrador por lo real: conocemos casos como el de Hachiko o de Greyfriars Bobby, el perro que pasó catorce años al lado de la tumba de su dueño en Edimburgo, o Canelo, el can gaditano que durante doce años se resistió a abandonar la puerta del hospital en el que había ingresado su dueño.