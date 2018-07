18

Tonet asesina a su hijo

La serie. 'Cañas y Barro' (TVE, 1978) El drama. Tonet vadea la Albufera con el hijo de de su amante Neleta a bordo. El bebé no para de llorar. Otra barca se acerca. Tonet escucha en su cabeza la voz de Neleta: “¡Que no lo vean!, ¡Que no lo vean!”. Desesperado, sumerge al bebé en el agua para hacerle callar. Silencio. La magnífica adaptación del drama de Vicente Blasco Ibáñez dejó claro que Televisión Española estaba preparada para enfrentar cualquier reto, convirtió a Victoria Vera en un símbolo sexual y heló la sangre de los espectadores que, con toda seguridad, todavía no han podido volver a ver imágenes de la Albufera sin pensar en aquel momento terrible.