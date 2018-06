7

Emma Watson (París, 28 años): intentando cambiar el mundo poco a poco

De Hermione en Harry Potter pasó a embajadora de las Naciones Unidas y ha dado voz al movimiento feminista no solo en sus discursos sino en la reinvención de 'La bella y la bestia'. “Nunca pienses que tu opinión no tiene valor. Eres un ser humano. Eres una persona. Puedes cambiar el mundo y las cosas pequeñas cuentan. Sé valiente. Si los hombres no se comportan de forma agresiva para ser aceptados, las mujeres no se sentirán obligadas a ser sumisas. Si los hombres no tienen el control, las mujeres no tendrán que ser controladas. Tanto los hombres como las mujeres deberían sentirse libres para expresar su sensibilidad, para ser fuertes. Va siendo hora de percibir los géneros como un espectro y no como ideales opuestos”. Cuando unas fotos que mostraban parte de su pecho provocaron polémica al ser consideradas “poco feministas”, Watson aclaró que “el feminismo trata de ofrecer a las mujeres la opción de elegir. Yo no soy un palo con el que golpear a otras mujeres. El feminismo es libertad, liberación e igualdad. No entiendo qué tienen que ver mis tetas en todo esto”. En la imagen, Emma Watson fotografiada en el photocall del estreno de 'El Círculo' en Paris, en 2017.