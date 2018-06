4

Lo que hace cuando se le "abre la cabeza"

“Solo con 30 cumplidos supe que padecía dislexia y déficit de atención con hiperactividad. En toda mi vida solo he sido capaz de leerme un libro entero unas pocas veces. Muy de tarde en tarde se me abre la cabeza y entonces intento leer tantos libros como puedo, porque cuando se cierra otra vez vuelvo a ser como antes y de nuevo veo ante mí una página escrita en chino”. En la imagen, Ozzy Osbourne en la firma de sus memorias 'I am Ozzy'. En España está editado por Global Rhytm y se titula 'I am Ozzy (confieso que he bebido)'