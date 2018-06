Juana Acosta y Ernesto Alterio, una relación en el aire

Juana Acosta (41 años) y Ernesto Alterio (47) nunca han llegado a casarse pero llevan más de 14 años como pareja y tienen una hija, Lola, de 12 años. Durante las numerosas entrevistas que concedieron durante la promoción de la última película en la que actuaron juntos, Perfectos desconocidos, ya dijeron que el papel que interpretaban había resultado duro para su relación. En la obra de Álex de la Iglesia daban vida a un matrimonio “instalado en una crisis, que se había perdido el respeto, se dicen cosas terribles y se llevan fatal”, dijo Alterio durante una aparición en un programa de televisión. “Nosotros no somos así y no fue fácil”, dijo Alterio entonces sobre el rodaje, “después llegas a casa y vienen las recriminaciones ‘¿por qué has hecho esto o lo otro?”.

Premonitorio o no, lo que se da por cierto es que la pareja lleva varios meses haciendo vidas separadas y aunque los protagonistas de la historia ni confirman ni desmiente, personas cercanas a ambos preguntadas sobre el tema, esquivan la pregunta contestando que no saben pero sin negar categóricamente la ruptura.

De hecho LOC publicó hace un par de semanas que Acosta parecía mantener una relación con un joven con el que se la vio comprando plantas en un vivero situado a las afueras de Madrid, y que éstas estarían destinadas a la nueva casa en la que vive desde hace tres meses.

En un momento en el que las redes sociales se escudriñan para medir la temperatura de las relaciones de pareja, las cuentas de ambos actores reflejan que siguen siguiéndose mutuamente pero también que no publican fotos juntos desde el pasado mes de febrero. En concreto la cuenta de Instagram de Juana Acosta refleja que la última imagen compartida en la que están juntos se remonta al 14 de febrero cuando la actriz subió una fotografía de ambos junto al siguiente texto: “Hoy celebramos San Valentín, nuestro 14 aniversario y que #PerfectosDesconocidos ya es la 10 película española más taquillera de la historia! Viva!”.

Desde entonces sus redes sociales solo dan fe de su actividad laboral y de encuentros con amigos por separado. Hace solo dos días Alterio subió una imagen con compañeros de profesión y sin Acosta. En la cuenta de ella abundan referencias de cariño a sus amigas y fotografías que dan fe de los momentos compartidos con ellas en los últimos meses.

La pareja se conoció en 2003 en un bar de Madrid y Acosta ha dicho muchas veces que fue “amor a primera vista”. Él ya era conocido en España y ella no, pero Alterio no dudó en acercarse para decirle que opinaba que era una excelente actriz. Ni siquiera las bromas que gastaron tras rodar perfectos desconocido dieron una pista de una posible crisis entre ellos. Cuando Álex de la Iglesia intervino en el programa Viva la vida para contar una anécdota de la pareja durante la grabación de la película, las risas de Alterio descartaron cualquier duda. “A Juana se le escapó un bofetón real y te tumbó al suelo”, dijo riéndose y dirigiéndose a Ernesto Alterio el director. “Se enfadaron de verdad y no quisieron continuar en un rato”, descubrió entre risas.

Alterio salió del lance como pudo pero sin perder el humor: “Juana es muy impulsiva y el bofetón lo oyeron los que grababan la escena desde el otro edificio”, dijo entonces. “Después le dije: ‘Me has pegado de verdad’. Pero ella encima me recriminó que le cortara su creatividad. Así que me lleve la bofetada y la bronca”, afirmó el actor.