Nike Air Presto x Off White (850 €)

La colección The Ten, creada entre Nike y Off White (la marca del actual diseñador jefe de Louis Vuitton Hombre Virgil Abloh), presentó los diez diseños prácticamente más buscados del 2017. El abrumador éxito de esta colaboración, basada en la reconstrucción de diez de las más conocidas siluetas de Nike, está provocando el lanzamiento de nuevas variaciones de colores en 2018. Entre ellas se esperan dos nuevos modelos en blanco y negro de las Nike Air Presto. La fecha de lanzamiento no está aún confirmada. Su precio oficial será de 150 euros. Pero solo se pondrán a la venta un número muy limitado. Se calcula que en la reventa pueden alcanzar 850 euros.