La boda judía de Sergi Roberto con la modelo israelí Coral Simanovich

El futbolista del F.C.Barcelona Sergi Roberto y la modelo israelí Coral Simanovich, ambos de 26 años, se dieron el "Sí, quiero" al atardecer del miércoles 30 de mayo en el lujoso complejo Ronit Farm, al norte de Tel Aviv, en una ceremonia por el rito judío —religión que profesa la novia— en la que el de Reus llevaba la ceremonial kipá blanca. Bajo una jupá (palio nupcial típico de las bodas judías) adornada con flores, la pareja se unió en matrimonio en presencia de familiares y numerosos amigos entre los que se encontraban el ahora central del Betis, Marc Bartra y su pareja, la periodista deportiva Melissa Jiménez —que presentó a la pareja hace cuatro años—, así como los compañeros de profesión del novio Sergio Busquets, Thiago Alcántara, Jordi Alba, Bojan, Sergi Gómez o Marc Muniesa, entre otros.

ampliar foto Boceto del vestido de novia de Coral Simanovich. CORTESIA DE PRONOVIAS

Tras cumplir con los rituales religiosos, la pareja abandonó el palio de la mano, entre los aplausos y vítores de los invitados. Abrieron el baile nupcial entre besos y arrumacos mientras sonaba You are so beautiful, el romántico tema que popularizó el cantante británico Joe Cocker. La novia llevaba un vestido con escote bañera y cuerpo semitransparente con adornos florales de organza diseñado para la ocasión por Hervé Moreau, de la firma Pronovias. Un modelo que, entrada la noche, cambió por otro también blanco de corte sirena con pedrería, diseñado por ella misma, con un pronunciado escote en uve y una generosa abertura lateral que dejaba al descubierto su pierna izquierda.

Sergi y Coral culminaban así varios días de celebraciones con sus allegados, que anoche les sorprendieron con un vídeo que contaba en hebreo y en español su romance.

El martes, en un popular local de la Marina de Tel Aviv, la pareja recibió a sus invitados con una fiesta al atardecer previa a la boda. Una celebración muy mediterránea en la que todos iban de blanco y en la que sus amigos cumplieron con la tradición de bailar llevando a hombros a los novios. Según los medios locales hebreos la fiesta se alargó hasta bien entrada la madrugada. "No puedo esperar a ser tu mujer mañana. Eres mi todo, deseo que todo el mundo tenga una pareja como tú para toda la vida", colgó la modelo israelí nacida en Nueva York en su cuenta de Instagram junto a una foto de ambos besándose en la Marina. La misma imagen que eligió su ya marido y que acompañó con la frase: "Anoche. IncreÍble fiesta al atardecer".

Las imágenes colgadas en Instagram por los asistentes a la fiesta muestran cómo la pareja, además de bailar al ritmo de Toy, la canción de la israelí Netta Barzilai, ganadora de la última edición del Festival de Eurovisión, se atrevió a hacer sus pinitos como DJ para amenizar la velada a sus invitados.

Coral Simanovich es una modelo que ha prestado su imagen a campañas publicitarias de conocidas marcas como Intimissimi, Women Secret, Pronovias o la firma de gafas Kypers, para la que recientemente posó junto al compañero de equipo de su marido, Gerard Piqué. Tiene dos hermanos, Noelle y Shon, y una medio hermana de 13 años, Yula, fruto del último matrimonio de su madre. Poco después de iniciar su relación con Sergi Roberto, hace cuatro años, se mudó a Barcelona y desde entonces es una habitual en la grada del Camp Now. Estudió español en Israel y catalán en la ciudad condal aunque reconoce que habitualmente con su pareja habla en inglés.

La modelo, que recientemente se graduó en diseño en la Universidad de Ramat Gan, en Tel Aviv, se ha convertido en toda una WAG Girl —el acrónimo en inglés con el que se conoce a las mujeres y chicas de los futbolistas (Wives and Girls)—, apelativo que, según reconoció en una entrevista en el diario hebreo Israel Hayom, no le molesta porque para ella el Barça es "como una familia" y en Barcelona, dice sentirse “como en casa”.

Como la mayoría de las jóvenes israelíes, Simanovich cumplió con los dos años de servicio militar obligatorio que compaginó con su trabajo de modelo. Una etapa de su vida en la que era seguidora del Maccabi Tel Aviv, ahora desbancado por el equipo culé.