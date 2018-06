La edición digital de EL PAÍS cuenta con millones de lectores en todo el mundo, superando ampliamente las limitaciones geográficas de la edición impresa. No obstante, los lectores se quejan con alguna frecuencia de la titulación y de algunos contenidos que no están, a su entender, a la altura del prestigio del diario, caso de la noticia publicada el lunes 28 de mayo bajo el título Daniella Grace, novia del portero del Liverpool, salió antes con Cristiano Ronaldo,

Antes de entrar a analizar el texto en cuestión, quiero recoger también la queja de un lector, que prefiere guardar el anonimato, a propósito de dos titulares publicados en la portada de elpais.com, en el apartado de Cultura. Uno de ellos, La abuela española (y alcohólica) de Beethoven, lleva fecha del 27 de mayo. El otro, que encabezaba una entrevista a la historiadora María Elvira Roca Barea, recogía una frase de la conversación: Calvino era un enfermo mental patológico. “El primer titular me parece sensacionalista, y el segundo es erróneo, porque toda enfermedad es patológica”, se quejaba el lector.

No le falta razón. Prueba de ello es que en la versión impresa del primero de los dos textos, la mención al supuesto alcoholismo de la abuela del genio de Bonn no figuraba por ninguna parte. Tengo que señalar que ambos titulares han sido corregidos.

Tampoco se publicó en papel la noticia de la sección Gente del lunes 28 de mayo, a la que aludo en el titular de este artículo. Hasta mí han llegado quejas de lectores que responsabilizan al texto titulado Daniella Grace, novia del portero del Liverpool, salió antes con Cristiano Ronaldo, incluso de los comentarios inapropiados que suscitó. Ilustrada con una foto de la joven aludida, el tono y la falta de una fuente clara de la noticia (atribuida a la prensa británica, en general, pese a que parte de la información no superaba la categoría de ‘rumor’, según el propio texto) provocó, como he dicho, una polémica en las redes. Varias lectoras (y algunas redactoras de este diario) reaccionaron con irritación a lo que les pareció un artículo ‘sexista’. Estoy de acuerdo en que la presentación del tema y la foto que lo ilustraba eran totalmente inadecuadas. Pero antes que sexista, la información me parece deficiente desde un punto de vista estrictamente periodístico. La identidad de la novia de Loris Karius no es un tema de interés para este periódico. Y el hecho, más noticioso, de que hubiera sido previamente novia del madridista Cristiano Ronaldo, se mencionaba como mera hipótesis. Por lo tanto, creo que la noticia no debiera haber sido publicada, tal y como reconoce Miguel Jiménez, subdirector del diario y uno de los responsables de la edición digital, que explica a este respecto:

La pieza sobre Karius no cumplía las exigencias periodísticas de este diario

“Nuestro objetivo es que los mismos criterios de calidad y rigor que se aplican en la edición impresa de EL PAÍS se usen en la edición digital. Lógicamente, cada una de esas ediciones tiene unos condicionantes. La edición impresa es más limitada y selectiva por cuestiones de espacio. En la web se publica un número mayor de artículos y además tienen cabida contenidos específicos de esa plataforma como el vídeo o los gráficos interactivos, por poner solo dos ejemplos. Además, una pieza en la web puede ir sufriendo modificaciones en función del desarrollo de los acontecimientos, mientras que en la edición impresa es un producto cerrado. La web permite también el uso de herramientas propias como las pruebas de titulares, con los que experimentar qué titulares son más atractivos para los lectores, siempre tratando de mantener el rigor y la calidad. Dicho eso, en ocasiones se cometen errores, excesos o titulares poco afortunados. Cuando los detectamos tratamos de corregirlos y en ocasiones son los lectores los que nos hacen ver que estamos cometiendo un error”.

En concreto, Jiménez da la razón a los lectores respecto al titular del artículo dedicado a la abuela española de Beethoven que figuró inicialment en la web, "pues la mención a que acabó alcoholizada era totalmente marginal en la historia y no merecía ir en el titular. Asimismo, creo que los lectores también tienen razón en que en la entrevista a María Elvira Roca que llevó el titular “Calvino era un enfermo mental patológico”, aunque se tratase de una cita textual, 'patológico' era una reiteración innecesaria. En ambos casos, se han corregido los titulares".

Por último señala: "En cuanto a la noticia sobre la supuesta novia de Loris Karius, creo que es una pieza escrita al calor de la final de la Champions, de la que Karius había sido protagonista, en la que se recoge lo publicado por medios británicos, pero fue una pieza desafortunada, sin atribución clara de fuentes, llena de condicionales y que se hace eco de rumores sobre un asunto, además, intrascendente. Fue una pieza menor, que no se destacó ni en portada ni en la portadilla de la sección, pero que probablemente habría sido mejor no publicar. Trataremos de evitar que errores así se repitan”.