Resumen del 28 de mayo

Sánchez no concreta sus planes al comité federal sobre cuándo convocaría elecciones. Los barones socialistas piden que no haya “acuerdos ni concesiones” a los independentistas. El secretario general quiere enfrentar al resto de formaciones políticas a una disyuntiva: la de si quieren permitir o no la continuidad de un presidente afectado por la corrupción.

El Gobierno propone a Hernández de Cos como gobernador del Banco de España. Es director general de Economía y Estadística del organismo supervisor, donde ha ocupado diferentes cargos desde el año 2000. Desde 2015 ejerce como alterno del actual gobernador en el Consejo de Gobierno. El mandato de Luis Linde termina el 8 de junio.

El juez envía a prisión a Bárcenas, López Viejo y Guillermo Ortega por Gürtel. Son los tres que acumulaban mayores penas de cárcel y tenían una estructura financiera fuera de España. La Audiencia considera que se ha incrementado el riesgo de fuga tras conocerse la sentencia. El tribunal cita a otros 12 condenados el miércoles para notificarles si ingresan en la cárcel.

Turquía dice que enterró hace 15 años restos de una víctima del Yak-42. La pierna se halló semanas después del accidente y fue enterrada el 24 de julio de 2003 en el cementerio de la localidad de Maçka, próxima al lugar donde se estrelló el avión. Defensa, que en su día no informó de este hallazgo a las familias, ahora asegura que “no existe constancia documental”.

Carlo Cottarelli, este lunes en una rueda de prensa en Roma. EFE

El presidente de Italia encarga formar Gobierno a un exdirectivo del FMI. El economista Carlo Cottarelli, un experto en recorte del gasto público con experiencia en distintos Gobiernos italianos, anuncia que si no consigue el apoyo del Parlamento habrá elecciones después de agosto. Los mercados han tomado nota de las turbulencias políticas.