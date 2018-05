Palomo se confirma como promesa de la moda ganando el WON 2018

Alejandro Gómez Palomo es más que una promesa de la moda en España. La confirmación de su estatus, ya cercano al de estrella de la moda, tuvo lugar la noche del jueves 24 de mayo, cuando se alzó con el que ya es el premio más importante para talentos de la moda en este país: el Who’s On Next (WON) 2018, que cada año desde hace siete concede la revista Vogue a quien más despunte en una industria que no anda escasa de carne fresca, pero sí de apoyos y de visibilidad.

Pese a su edad Palomo (Posadas, Córdoba, 1992) no es ningún recién llegado a la industria. Empezó con un puñado de Barbies y ya ha presentado seis colecciones y desfilado en París y Nueva York. El joven tiende a la ruptura, tanto en el fondo como en las formas. Sus colecciones están llenas de prendas que muchos denominarían femeninas al estar repletas de plumas, transparencias y lentejuelas, pero que él siempre coloca sobre maniquíes hombres, porque ¿para qué etiquetar?

Tres modelos de Palomo en su colección otoño/invierno de 2018, llamada 'The Hunting' (La Caza). GTRESONLINE

Además, en cada una de sus presentaciones el creador y su firma Palomo Spain ha ido tomando algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Madrid: desde el Museo Lázaro Galdiano hasta el Club Matador, siguiendo por el hotel Wellington (sus albornoces se han visto hasta en las alfombras rojas) y llegando a conquistar el Teatro Real. Ahora se ha hecho con este galardón, copatrocinado por Inditex, que incluye una dotación económica de 100.000 euros para el desarrollo de un plan de negocio, una inscripción directa en la Asociación de Creadores de Moda de España y una participación en las próximas convocatorias de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Ahora ha tenido que pasar una larga selección de meses para lograr este título, que se disputaba junto a Celia Valverde y Outsiders Division y que antes que él han recogido Marcela Mansergas, Juan Vidal, Maria Ke Fisherman, Mané Mané, Moisés Nieto y Leandro Cano.

En su discurso de recogida del premio, Alejandro Gómez Palomo quiso dar las gracias al jurado por haberle ayudado a conseguir un “sueño” que “une a tantos amigos y tanta gente”, a sus amigos (“por llevar mi ropa y estar tan guapos”), a su familia y muy especialmente a sus padres, a los que cita siempre que tiene oportunidad.

Además de por sus cuidadas colecciones, Palomo ha logrado fama de un tiempo a esta parte gracias a su participación en el programa de Televisión Española Maestros de la Costura, del que formó parte como jurado junto a la diseñadora María Escoté y al modista Lorenzo Caprile.