Cesc Fàbregas se casa con la madre de sus tres hijos

Cesc Fàbregas, centrocampista del Chelsea, y Daniella Semaan se han casado, en una ceremonia que se ha celebrado este martes en Cliveden House, un hotel de cinco estrellas donde dormirá este viernes Meghan Markle antes de casarse el sábado con el príncipe Enrique.

Los novios han anunciado su matrimonio en sus perfiles de Instagram. Hace un tiempo que la pareja había desvelado su intención de contraer matrimonio, pero no habían facilitado detalles."Me acabo de casar con la mujer de mis sueños", ha escrito él en sus redes.

Daniella, que ha llevado un diseño de Rosa Clará, publicaba una fotografía junto a su familia donde daba las gracias, en especial a su madre, por acompañarla en un día tan especial.

La pareja lleva junta desde el 2011. Su relación cuando comenzó cuando Seeman venció sus nervios en un restaurante japonés de Londres para acercarse a Cesc y pedirle un autógrafo para su hijo, gran hincha del fútbol.

En este tiempo han tenido tres hijos: Lia, Capri y Leonardo. Daniella ya era madre de María y Joseph de una anterior relación con el magnate libanés Elie Taktouk, que demandó a la pareja en 2016 por la presenta estafa en la venta de un piso. Se trata de una propiedad en el barrio de Belgravia, Londres, que fue el domicilio conyugal de Seeman y Taktouk, y que al separarse, Fábregas, compró para que su novia no tuviera que abandonar el que había sido su hogar.