En su época más polémica la cantante Britney Spears se dedicó a hacer pequeños robos allá dónde iba. Uno de los más grandes, no por el valor del objeto sustraído, sino por la polémica que generó a su alrededor, fue el robo de un mechero. Sí, un simple encendedor que la cantante hurtó en una gasolinera, según informó el portal estadounidense ‘TMZ’ . Lo más sangrante no fue el hecho en sí, sino la burla de Spears a las cámaras de seguridad del local ante las que dijo “Uy, he robado algo. Qué mala soy”.