Quién es Olivia Munn, la nueva novia de Álex González

Álex González, uno de los solteros de oro de España, ya no está solo. Según informa el portal estadounidense Page Six, el actor madrileño mantiene una relación desde hace tres meses con la intérprete estadounidense Olivia Munn. La noticia sobre su posible relación saltó a los medios de comunicación españoles gracias a unas fotografías publicadas por la revista ¡Hola! en las que se puede ver al actor esperando a Munn con un enorme ramo flores. Además, otros medios norteamericanos también han publicado instantáneas de los intérpretes paseando acaramelados por las calles de Los Ángeles.

Esta sería la primera pareja de González desde que terminara su relación con la piloto de Fórmula 1 Carmen Jordá, en verano del año pasado. Por su parte Munn también viene de un noviazgo largo con el jugador de futbol americano Aaron Rodges, con el que estuvo saliendo durante tres años.

En lo tocante a su vida profesional Munn está viviendo un momento muy prolífico. Después de haber alcanzado la fama de la mano de la serie The Newsroom, en la que interpretaba a la avezada periodista financiera Sloan Sabbith, ahora mismo se encuentra inmersa grabando X-Men: Fenix Oscura y el remake de Depredador.

De ascendencia asiático-estadounidense esta intérprete ha tenido una carrera bastante atípica: estudió periodismo y terminó trabajando en un programa de deportes, lo que con el tiempo la llevó a presentar el programa de videojuegos Attack of the Show, gracias al que consiguió una extensa base de admiradores. Antes de llegar al mundo de la interpretación Munn hizo una última parada televisiva en The Daily Show un informativo satírico presentado por Jon Stewart.

Respecto a su vida personal, Munn es una feminista declarada, y fue una de las primeras actrices que participó del fenómeno Me Too, contando su propia experiencia con el director Brett Ratner. Mediante un comunicado de diez páginas la intérprete narró cómo el cineasta se masturbó delante de ella, y que, a posteriori, cuando intentó denunciarlo, su abogado le aconsejó que no le convenía enfrentarse a un hombre tan poderoso.