Tristan Thompson, abucheado en un partido tras descubrirse su infidelidad

Tristan Thompson, el novio y padre de la futura hija de Khloé Kardashian, tuvo que enfrentarse este miércoles a la afición de su equipo los Cleveland Cavaliers que lo recibió en la cancha entre pitidos y abucheos. Thompson, que no salió entre la alineación titular en el partido que enfrentó a los Cavaliers contra los Knicks, saltó al terreno de juego en el último cuarto. Justo en ese momento, cuando la megafonía anunció su nombre, la grada estalló en silbidos y abucheos según relata el portal estadounidense E!News.

El pívot canadiense está viviendo un momento muy complicado después de que salieran a la luz varios vídeos que atestiguan que le fue infiel, al menos en dos ocasiones, a Khloé Kardashian. En las primeras imágenes, que corresponden al pasado mes de octubre y que fueron publicadas por el portal TMZ, se puede ver a Tristan Thomson a bordo de una embarcación retozando con dos mujeres. En el segundo clip, publicado también por el citado medio y que fue grabado el pasado domingo, se ve al jugador de los Cavaliers besándose con otra mujer a la que posteriormente lleva al hotel Four Seasons de Nueva York, donde, según cuentan los testigos al portal, habrían pasado la noche juntos.

Aunque, por el momento, no ha trascendido mucha información sobre la misteriosa mujer que pasó la noche con el novio de la Kardashian, Page Six ya ha aventurado que se trata de Lani Blair, una camarera de un club de striptease de Queens. De hecho, según apunta este medio, varias fuentes aseguran que Blair no acudió a trabajar después de que el escándalo saltara a la palestra pública, a pesar de que tenía turno y que su teléfono permanece apagado.

De la que sí que no se sabe nada desde que saltó la noticia es de Khloé. La mediana del clan Kardashian no se ha pronunciado ni en los medios ni en redes sociales, como suele ser habitual en ella. Pero fuentes cercanas a la familia han asegurado a Page Six que la celebridad se puso como “un basilisco” cuando se enteró de que el padre de su futura hija le había sido infiel. “Está desolada. Cuando vio las fotos de Tristan con esa chica se puso como una fiera con él. No solo está dolida, sino que también se siente humillada y preocupada por lo que pueda pasar con su hija”, asegura esta misma fuente. Ahora parece que la principal idea de la familia es estar todos juntos apoyando a Khloé, por ello el clan al completo estaría viajando a Cleveland, según asegura Page Six.