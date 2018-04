3

'Cuerpos especiales' (2013)

Paul Feig es uno de los grandes genios de la comedia en la actualidad. Desde su comienzos en la televisión (por ejemplo en la versión 'made in USA' de 'The Office') se convirtió en uno de los principales renovadores del género. En el cine debutó con 'La boda de mi mejor amiga' (2011), lo que son palabras mayores cuando se habla de comedia. Y su segundo film fue 'Cuerpos especiales' (2013) con Sandra Bullock y Melissa McCarthy demostrando que las buddy movies no son solo cosa de chicos, aunque sí es un género bastante machista.