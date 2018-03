5

FRANCES FARMER

Es una de las actrices más interesantes de Hollywood y no necesariamente por sus talentos -de los que sin duda no carecía-, sino por su absoluta insumisión a los dictámenes de la industria. A pesar de llegar al mundo del cine en los años treinta, la era dorada de Hollywood, sentía verdadero desprecio por todo lo asociado al negocio. No soportaba a los ejecutivos ni a los periodistas, quienes trataban de encajar su imagen en unos estándares que consideraba aberrantes: el típico discurso ñoño de la época. Su rebelión ante las imposiciones de Paramount, que trataba de controlar no solo la vida pública sino también la privada de sus estrellas (se les decía con quien habían de relacionarse, incluso sentimentalmente), agilizó su despido. Alcohólica y adicta a la benzedrina -se la recetaban en los estudios para adelgazar y trabajar más horas, tuvo un encontronazo con una compañera del equipo con la que trabajaba en una película de serie b, a la que golpeó, desencajándole la mandíbula. Previamente, había insultado a unos policías que le habían dado el stop en la carretera. Por ambos incidentes fue arrestada y, finalmente, confinada a un sanatorio mental. Allí sufrió todo tipo de abusos (sexuales incluidos) por parte de los celadores, médicos e incluso de otras enfermas. Murió de un enfisema pulmonar, arruinada, a pesar de haber regresado a la televisión con un programa para amas de casa a finales de los cincuenta, 'Frances Farmer presents'. A finales de los años setenta y principios de los ochenta se convirtió en todo un icono cultural. Entre otras cosas, Jessica Lange protagonizó una película sobre ella, Frances (1982) y Kurt Cobain le dedicó una canción, 'Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle' (1994) que, además, llamó Frances a su hija en honor a ella.