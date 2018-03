5

En 2015 llegó su debut como presentadora. Pedroche se estrenaba en solitario con ‘Pekin Express’ a la vez que el programa, en su quinta edición, se emitía por primera vez en Antena 3. Un año después repitió la experiencia, esta vez en La Sexta. De esta manera, Pedroche se consolidaba como la conductora oficial del concurso, por el que habían pasado ya Paula Vázquez, Raquel Sánchez Silva y Jesús Vázquez. “Es el mejor programa que he hecho nunca, es el que más me mueve por dentro y el que más cosas personales me ha enseñado”, decía la presentadora en una entrevista.