Mijaíl Seleznev ama Rusia y teme que, en unos años, por la baja natalidad el paisaje cambie, lleguen musulmanes y asiáticos y los rusos “pierdan el terreno. “Pero no me defino como nacionalista, porque no odio al resto de los países, simplemente aprecio mucho más el mío”, dice. Emprendedor y rapero de 24 años, es un firme partidario del presidente Putin. Cree que es la opción más firme y segura para liderar el país; también considera que el que lo haya hecho tanto tiempo es algo positivo.