7

La modelo española Eugenia Silva (Valladolid, 1976) sigue siendo uno de los rostros más conocidos. Su primer contacto con el mundo de la moda fue en 1992 cuando ganó el concurso Elite look of the year. Pero su carrera no despegó hasta que se trasladó a Nueva York donde fue elegida imagen del perfume del diseñador dominicano Oscar de la Renta. Tras este primer contacto con las grandes firmas Carolina Herrera, Channel, Christian Dior, John Galiano y Givenchy se fijaron en ella y la mantuvieron en su cartera de modelos. Actualmente Silva está centrada en su faceta como empresaria y co-fundadora de la tienda online Eustyle.