Natalia Dementieva, contable de 44 años, está actualmente en paro y es seguidora de la candidata Ksenia Sobchak. "Ella dice la verdad abiertamente, no miente. Ha sacado temas que son tabú para nuestro gobierno, por ejemplo, Crimea, lo que significa que no tiene miedo" asegura Dementieva. "La idea de que las cosas han mejorado no me la creo, las cosas han ido a peor, han empezado a controlar lo que la gente piensa incluso más que en la era comunista. La gente tiene miedo otra vez, Ksenia es una política de futuro". Natalia posa en Moscú (Rusia), el 14 de enero de 2018.