Esto no es un 'fake': Diesel abre su propia tienda real de imitación

Canal Street es el paraíso de la copia. Entre Chinatown y Little Italy, esta calle de Nueva York está llena de ínfulas de lujo a precio de saldo. Aquí todo es de mentira aunque a veces lo disimulan bien, el nombre de las marcas roza el delirio y el regateo es primordial antes de cerrar el trato.

Gucci se llama Guchi, Nike puede ser Mike y Diesel, DEISEL. Sólo que en este último caso, la ropa es original. A la firma se le ocurrió la maravillosa idea de abrir en secreto una tienda bajo este nombre en el canal, replicando su fórmula de éxito, desde el logo hasta el diseño de la tienda. Los compradores probablemente no se dieron cuenta: pero todos los artículos que compraron en la tienda DEISEL son en realidad piezas únicas, diseñadas por el equipo creativo.

El experimento quedó registrado en un vídeo con el que Diesel quiere homenajear a todos aquellos que son capaces de buscar su estilo lejos de las normas impuestas por los demás. De este modo, invita a jugar a sus seguidores y los alienta a sentirse libres de usar las prendas que quieran. ¿Por qué? Porque este es el momento de animar a “gonna pop some tags, with only twenty dollars in their pocket, looking for a come-up that is fu****g awesome”. (‘Thrift Shop’ Macklemore & Ryan Lewis & Wanz).

Y si te quieres sumar a la logomanía de DEISEL la firma te propone que la busques en Internet, por si alguno de sus primeros compradores deciden revenderlas. Aunque también las puedes conseguir en Diesel.com a partir del 13 de febrero.

