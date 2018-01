2

En los albores del siglo XXI, la mayoría de los conductores no salimos a las carreteras sin adoptar todas las precauciones que nos recomienda la DGT. Una nevada no debería impedir a miles de familias alcanzar su destino y tenerlas retenidas dentro de sus coches "abandonados a su suerte". No es propio de un país como España que presume de ser de los más avanzados a escala global. Las explicaciones dadas por el director general de Tráfico Gregorio Serrano derivando la responsabilidad en los conductores, no se corresponde a un Estado con una amplia red de autopistas y autovías, sino más propio de países del Tercer Mundo con carreteras fangosas desprovistas de pavimento.