El look postsoviético

Aunque insiste en que a él la palabra 'heritage' le produce alergia, Gosha no ha tenido ningún reparo en rebuscar en los archivos de la firma inglesa. En su defensa, el representante del lujo soviético dice que quiere plasmar cómo viste la nueva generación de su país y asegura que la inspiración la encontró en sus amigos "que eran aficionados al fútbol y vestían de Burberry". De hecho, en un campo de fútbol contextualizó las imágenes de 'Here we are', la exposición que organizó para el desfile del septiembre de Burberry.