David Beckham con su hija Harper

Quién. A ojos de Instagram, David (1975, Reino Unido) y Victoria Beckham (1974, Reino Unido) llevan una vida familiar idílica que poco tiene que envidiar a los anuncios de refrescos. Casados desde 1999, la pareja tiene cuatro hijos: Brooklyn (18 años), Romeo (15 años), Cruz (12 años) y Harper (6 años). Mostrar su día a día en las redes sociales les ha valido buenos aluviones de críticas en más de una ocasión. Una de las polémicas más sonadas fue la que desató una imagen compartida por David en Instagram, donde aparecía besando en la boca a su hija. "Beso a mis hijos en los labios. A Brooklyn no ya que tiene 18 años, así que podría encontrarlo un poco extraño, pero soy muy cariñoso con los niños. Es cómo me criaron y es cómo le demostramos amor y protección a nuestros niños", se defendió el exfutbolista. La opinión del experto. "Es primordial ser prudente y cuidadoso con lo que compartimos, sobre todo cuando los receptores son extraños. Actualmente, el ser humano preserva y valora poco su intimidad. Hay cierto miedo a no ser nadie o a caer en el olvido si no se tiene presencia en Internet, pero los niños no deberían verse implicados en esta carrera por la popularidad. Y menos convertirse en objeto de escarnio público por algo que han decidido compartir los progenitores sin consultar", Javier Urra, primer defensor del menor en Madrid, y psicólogo forense ​en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid desde 1985.