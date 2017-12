Estrellas despedidas de sus propias películas: los 10 casos más paradigmáticos

3

Lindsay Lohan: a la calle por "falta de rentabilidad"

A finales de la década de los 2000, la exestrella adolescente Lindsay Lohan (Nueva York, 1986) vio cómo su carrera se desmoronaba: sus películas no tenían éxito en el cine y en algún caso sus productores la llamaban al orden debido a su intensa vida nocturna. No extraña, pues, que los productores de 'The Other Side' (2011) se lo pensasen dos veces y decidiesen despedirla por su "falta de rentabilidad". Muy poco después, la actriz también fue sustituida como protagonista de 'Inferno', una película sobre la vida de la actriz pornográfica de los setenta Linda Lovelace que se empezó a gestar en 2010 y fue finalmente estrenada como 'Lovelace' en 2013, ya con Amanda Seyfried de protagonista.