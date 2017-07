25 joyas del cómic español del siglo XXI

3. ‘Los surcos del azar’, de Paco Roca (Astiberri, 2013)

'Los surcos del azar' son los caminos de los que perdieron todo. No llevan a ninguna parte en concreto. No existe la posibilidad de volver atrás, porque son los caminos de la Historia, que no se detiene nunca. Los rostros que Paco Roca dibuja aquí pertenecen a gente que sufrió tres derrotas: la de la Guerra Civil, la del exilio y la de la memoria. Una guerra que ya terminó no se puede ganar, y tampoco se puede regresar a un país que ya no existe; pero la memoria todavía está ahí, se puede recuperar y se puede compartir. ALFONSO ZAPICO