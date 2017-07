14 personajes de ‘Juego de tronos’ que no nos explicamos cómo siguen vivos

Si eres un personaje de 'Juego de tronos' es probable que vayas a morir. No de viejo, ni a causa de un accidente: vas a morir traicionado por un aliado y de la forma más sangrienta y cruel. En los Siete Reinos no existe la justicia poética, de manera que ser buena persona no te garantiza acabar bien. Nadie va a recompensarte, nadie va a decir "Jon Snow es muy amigo de sus amigos" porque a nadie le importa que seas buena persona. Por eso hay que admirar a estos 14 personajes, que llevan seis temporadas deambulando por una sociedad podrida y se mantienen con vida. A veces parece que estos 14 trozos de pan sólo existen para que los malos, por contraste, resulten aún más malos, porque en 'Juego de tronos' la bondad es tan perversa como las posturas sexuales: los buenos no lo son porque hagan cosas buenas, sino porque no hacen cosas horribles. Son buenos por defecto. Su mayor mérito es haber llegado vivos hasta la séptima temporada (que se estrena el lunes 17 a las 3 de la madrugada en HBO y Movistar), pero su bondad hace que necesitemos un final feliz para ellos. Los hemos colocado como un 'ranking': 'del menos bueno de los buenos al más bueno de los buenos'. 'Spoiler': es probable que la mayoría no lleguen al episodio final.