Cóctel ganador de equidad, inclusión y diversidad

Equidad: acción destinada a garantizar un trato justo, con igualdad de oportunidades de acceso y de avance. Inclusión: valorar y respetar las diferencias.Diversidad: abundancia de personas distintas, valorando las similitudes y las diferencias de culturas, perspectiva y experiencia de todas ellas.

Si se mezclan en una coctelera esos tres conceptos a partes iguales se obtiene una cultura empresarial única, integradora, empática, profundamente preocupada por marcar la diferencia y capaz de cambiar vidas. Y esa es justo la cultura que desde hace tiempo promueve activamente Biogen, empresa farmacéutica pionera en el descubrimiento, desarrollo y suministro de terapias para el tratamiento de enfermedades neurológicas.

“En nuestra cultura corporativa, en nuestro ADN, creemos en la necesidad de la diversidad, la inclusión y la equidad no solo entre nuestros empleados, sino en todas las comunidades donde trabajamos y los pacientes a los que servimos. Nuestro compromiso en este sentido es muy fuerte como compañía global y también en todas y cada una de las filiales en las que estamos presentes alrededor del mundo”, destaca Sérgio Teixeira, director general de Biogen España.

Biogen obtuvo una puntuación del 100% en el Índice de Igualdad de Discapacidad

Son muchas las acciones que Biogen lleva a cabo para avanzar en su estrategia general de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) y asegurarse de que todos sus empleados se sientan incluidos. Reflejo de ello es la firma que Michel Vounatsos, CEO global de Biogen, ha estampado en CEO Action for Diversity & Inclusion, el mayor compromiso empresarial impulsado por líderes de miles de compañías en todo el mundo para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en sus respectivos lugares de trabajo. O el apoyo sin reservas de Biogen a la iniciativa Pledge for a More Equivale and Inclusive Life Sciences Industry.

Crear conciencia y ofrecer recursos

Entre las iniciativas con las que cuenta Biogen está por ejemplo Access Ability, red para empleados con discapacidades, así como para aquellos que son cuidadores de personas con discapacidades. Su objetivo es fomentar una cultura de conciencia, defensa e inclusión para empoderar a los empleados con discapacidades y a los que los cuidan. La red se centra en crear conciencia sobre la discapacidad y en ofrecer los recursos oportunos tanto a unos como a otros.

Más de un 60% de su plantilla está compuesta por mujeres, una cifra por encima de la media en la industria farmacéutica.

Con acciones como esas, no es de extrañar que Biogen obtuviera en 2021, y por cuarto año consecutivo, una puntuación del 100% en el Índice de Igualdad de Discapacidad (DEI). Tampoco que la empresa haya sido declarada uno de los mejores lugares para trabajar de DEI por quinto año consecutivo, reforzando así su estatus como uno de los mejores entornos laborales de Estados Unidos por la inclusión de la discapacidad.

También en España Biogen hace bandera de su cultura empresarial basada en la equidad, la inclusión y la diversidad. La prueba es que Biogen España ha sido reconocida en 2021 como una de las empresas Top Employer en España por el Programa de Certificación de Top Employers Institute, que la avala a como una compañía comprometida con una apuesta constante por alcanzar la mejor experiencia del empleado a través de la excelencia en su política de recursos humanos. A eso se añade que el 96% de los contratos en Biogen España son indefinidos, que en su plantilla están representados todos los tramos de edad (desde los 20 a los 65 años) y que ofrece horarios flexibles. Además, Biogen España ya ha anunciado que a principios de 2022 pondrá en marcha un plan específico para prestar formación y asistencia a aquellas mujeres de la plantilla que puedan requerir ayuda por situaciones de violencia de género.

A nivel internacional, el 30% de sus directivos pertenece a minorías. Además, el 49% de las mujeres que forman parte de la plantilla de la compañía ocupan puestos de responsabilidad

Asimismo, Biogen España cuenta con el programa Reonboarding, que busca reducir el impacto del retorno al trabajo efectivo de aquellos trabajadores que retornan tras un periodo de ausencia superior a cuatro meses. El programa aborda varios factores que podrían dificultar o ralentizar esa reincorporación y, para facilitarla, contempla la figura del ‘reconector’, el encargado de ofrecer apoyo y facilitar la reincorporación de la persona trabajadora.

La filosofía de Biogen en cuanto a la equidad, diversidad e inclusión es global, aplica a toda la organización y a todas las afiliadas. Como ejemplo de la actividad inclusiva de la compañía cabe resaltar que cerca del 30% de las personas que ocupan puestos directivos y superiores a nivel internacional se corresponden con minorías étnicas, y el objetivo en 2021 es consolidar ese porcentaje de manera estable en el 30%.

Eliminar las emisiones de combustibles fósiles de todas sus actividades en 2040 es otro de los objetivos de la compañía.

En España, sin ir más lejos, Biogen ha construido un equipo de profesionales con gran diversidad de perfiles. Más de un 60% de su plantilla está compuesta por mujeres, una cifra por encima de la media en la industria farmacéutica (un 52% según los últimos datos publicados por Farmaindustria en su informe sobre la Industria Farmacéutica en España 2020). Además, el 49% de esas mujeres ocupa puestos de responsabilidad dentro de la organización, y ellas suponen el 68% de las posiciones de manager y senior manager. “Eso, unido a la exportación de profesionales directivos y en otras posiciones desde España a otras sedes y filiales de la compañía, convierte a la filial española en un auténtico hub de talento para Biogen a nivel mundial”, asegura Sérgio Teixeira.