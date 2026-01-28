Micromovilidad que impulsa macrocambios

El despliegue de nuevas formas de movilidad urbana, como el alquiler por minutos de pequeños coches, motos, bicis y patinetes, todos ellos eléctricos, anuncian una forma más sostenible de moverse por las ciudades

Cepsa, una de las mayores empresas energéticas del país, decidió a finales de 2024 transformarse en Moeve, en línea con su estrategia corporativa para impulsar la transición energética. Como explica David García, responsable de Desarrollo de Negocio de New Mobility de la compañía, la nueva marca indica movimiento, electricidad y energía sostenible, conceptos asociados a un mundo respetuoso con el medio ambiente. “Estamos creando el negocio que nuestros accionistas quieren para el futuro”, expone García en el pódcast en forma de videocharla que abre este texto, sexto capítulo de El poder de las empresas, un proyecto de Banco Sabadell.

Este cambio en un buque insignia del sector energético es un símbolo a gran escala de la transición a un modelo económico más sostenible. Esos cambios son cada vez más notorios en el ámbito de la movilidad urbana, donde se están promoviendo los vehículos eléctricos y de alquiler. Timo Buetefisch, fundador y director ejecutivo de Cooltra, empresa barcelonesa de alquiler de motos y bicicletas por minutos, es el coprotagonista del pódcast: “Vemos una tendencia hacia una economía más circular y compartida que puede reducir el número de vehículos en las ciudades”.

Número de vehículos de alquiler por minutos en España 42.110 Bicicletas 80% pertenece a sistemas municipales de alquiler 11.975 Motocicletas 11.340 Patinetes 5.575 Automóviles FUENTE: DBKInforma Observatorio Sectorial. Datos de abril de 2024

El cambio de Moeve y el auge de la micromovilidad son solo dos muestras de la evolución que está experimentando el transporte en España, un ámbito que, en opinión de Floridea di Ciommo, codirectora de cambiaMO, organización no lucrativa para la promoción de la movilidad sostenible, equitativa e inclusiva, es un elemento fundamental para el bienestar de las personas, al mismo nivel de la educación. “Y cuanto más limpia y sostenible sea, más beneficiosa será”.

La conversación entre los responsables de Moeve y Cooltra sirve para desgranar las fortalezas y los desafíos a los que se enfrenta este sector clave para construir ciudades más sostenibles, habitables, competitivas y preparadas para los desafíos del siglo XXI.

Un país con muchos coches. En España circulan 627 vehículos por cada 1.000 habitantes, de acuerdo con la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA). Se trata de una cantidad media-alta según los estándares internacionales, y coloca a España en el puesto 14 de la clasificación mundial y el noveno lugar de Europa.

Un parque automovilístico en transformación. El parque automovilístico español tiene una edad media de 14,5 años, por encima de la media europea (12,7 años). Los vehículos eléctricos, híbridos, híbridos enchufables y los de gas licuado representan de momento un pequeño porcentaje, pero sin embargo esto está dando la vuelta. Según los datos a cierre de 2025 de ANFAC, la venta de este tipo de vehículos alternativos ha crecido sustancialmente,hasta rozar el 58%de cuota total entre casi 1,4 millones matriculaciones. De cada 10 que se venden nuevos, solo cuatro de ellos están propulsados puramente por gasolina o diésel.

Si ponemos la atención en la movilidad eléctrica,en España ya son 600.000 los vehículos eléctricos puros o híbridos enchufables en circulación, según el último informe realizado por la empresa de movilidad Bipi, en base a datos oficiales de matriculaciones y del anuario estadístico de la DGT.

En España también se anda. Las ciudades españolas, señala Floridea di Ciommo, están hechas para andar, aunque en las grandes capitales el coche predomina a la hora de moverse, con la excepción de Barcelona. El transporte público es el que menos se utiliza en comparación con el coche privado y los traslados a pie, pese a encontrarse entre los mejores de Europa.

Se consolidan nuevas opciones de transporte. En la última década han aparecido los vehículos de alquiler por minutos, que se recogen y se dejan en la calle, un servicio que abarca motocicletas, coches eléctricos o híbridos, bicicletas y patinetes y que se conoce como micromovilidad.

“Veo la ‘ebike’, la bicicleta eléctrica, como un prometedor protagonista en las ciudades” Timo Buetefish, fundador y director ejecutivo de Cooltra, reflexiona sobre las nuevas oportunidades de negocio en el sector del vehículo compartido

Las fortalezas Impulso a la electrificación y transporte público de calidad

Una red de transporte pública extensa y eficiente. El transporte público español se sitúa en el sexto puesto de la clasificación europea elaborada por la ONG Greenpeace, en 2023. El informe evalúa el coste, la oferta, las conexiones entre diferentes medios, la accesibilidad y la eficacia, entre otros aspectos.

Clasificación europea de transporte público de calidad 1º Luxemburgo 2º Malta 3º Austria 4º Alemania 5º Chipre 6º España 7º Suiza 8º Hungria 9º Países Bajos 10º Estonia FUENTE: Greenpeace

Movilidad sostenible garantizada por ley. El Congreso aprobó en octubre de 2025 la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que declara la movilidad como un derecho de los ciudadanos. Esta ley contempla:

La obligación de las empresas de más de 200 empleados a elaborar planes para que sus trabajadores lleguen al trabajo a pie, en bicicleta, en transporte público o en vehículos cero emisiones o compartidos.

Una nueva clasificación más restrictiva de las etiquetas ambientales que la Dirección General de Tráfico (DGT) adjudica a los vehículos de acuerdo con su volumen de emisiones contaminantes.

Señalización en carreteras estatales de los puntos de recarga eléctrica más cercanos.

Impulso en la instalación de puntos de recarga eléctrica. En 2025 hubo un salto en el número de puntos de recarga. El año acabó con 53.072 puntos, un 37% más que en 2024, según el Barómetro de Electromovilidad elaborado por ANFAC. Un aumento impulsado por el plan MOVES III, del Ministerio para la Transición Ecológica, para potenciar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y puntos de recarga. En particular, desde su lanzamiento en 2021 ha financiado la instalación de 113.000 de estos puntos.

“Tenemos 250 puntos de servicio de recarga eléctrica ultrarrápida en España y unos 150 en proyecto” David García, responsable de Desarrollo de Negocio de Moeve, sobre el esfuerzo para fomentar la electrificación del parque de vehículos.

Los retos y desafíos Más zonas de bajas emisiones y fomentar el uso de la bicicleta

Promover la implantación de zonas de bajas misiones (ZBE). Desde 2023, las áreas urbanas en las que se prohíbe la circulación a los vehículos más contaminantes son obligatorias por normativa europea en los municipios de más de 50.000 habitantes, pero a mediados de 2025 solo estaban vigentes en el 32% de las ciudades obligadas, de acuerdo con un estudio realizado por Bipi, la compañía de vehículos de suscripción del Grupo Renault. En este enlace de RACE pueden comprobar las que se encuentran activas.

Fomentar el uso de la bicicleta. La bicicleta ha retrocedido ligeramente como medio de transporte en las ciudades españolas, tras un pico durante la pandemia, de acuerdo con el Barómetro de la Bicicleta en España de 2024, elaborado por la Red de ciudades y territorios por la bicicleta (Redbici) a La mitad de los usuarios entrevistados, además, considera que las vías habilitadas en sus municipios son insuficientes.

Cinco ciudades españolas, no obstante, figuran en el Top 100 del índice de referencia mundial en movilidad ciclista Copenhagenize, realizado por el laboratorio de innovación europea EIT Urban Mobility, que analiza la eficiencia y la seguridad de la red y los usuarios que la recorren.

Ciudades españolas en el índice ‘Copenhagenize‘ Vías ciclistas segregadas 27º Vitoria-Gasteiz180Km 31º Valencia 226 Km 42º Barcelona 268 Km 52º Sevilla 180 Km 56º Zaragoza 162 Km FUENTE: EIT Urban Mobility, RedBici, Turismo de Sevilla, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de València, Copenhagenize Index

Los servicios de bicicleta urbana compartida han crecido en las ciudades españolas, pero aún tiene mucho margen de aumento, de acuerdo con El Observatorio de la Bicicleta de 2023. De hecho, menos de la mitad (46,7%) de las 49 ciudades que analiza el observatorio disponen de un sistema de bicicleta pública. Y casi todos se concentran en las ciudades de más de 250.000 habitantes.

Creación de un billete único para la red nacional de transporte. Alemania y Austria permiten a los usuarios comprar un único billete para circular por la red de transporte público del país, tanto en servicios urbanos como de media distancia. Estos pasajes se conocen como billetes climáticos porque contribuyen a disuadir del uso de vehículos privados, lo que reduce, a la larga, las emisiones contaminantes. El Ministerio de Transportes lanzó a mediados de enero el billete único español en su primera fase, que podrá usarse en los servicios que corresponden al Estado (trenes de Cercanías, Rodalies, Media Distancia, algunos Avant, así como líneas de autobuses de titularidad estatal), y se espera que próximamente incluya también servicios autonómicos.

Despliegue del vehículo eléctrico y compartido en las zonas rurales. En las zonas menos pobladas de España la penetración de los vehículos ecológicos es más baja que en las urbes. Los eléctricos solo representan aproximadamente el 0,33% del parque rural, de acuerdo con el informe del Observatorio de Descarbonización Rural, pero su adopción, recalca el documento, presenta ventajas: reducen los costes en combustible y en las viviendas rurales hay más espacio para instalar cargadores. Desde principios de esta década, se comercializan vehículos agrícolas eléctricos que, además, son autónomos. También se están probando los primeros servicios de coche compartido en municipios rurales.