Espacios donde trabajar, reunirse y hacer comunidad

Durante décadas, las oficinas bancarias han sido lugares de paso: espacios funcionales, diseñados para resolver gestiones concretas y marcharse. Sin embargo, en un contexto en el que el trabajo, las relaciones profesionales y la forma de hacer comunidad han cambiado de manera profunda, también lo hacen los espacios que habitamos. Hoy, algunos lugares aspiran a ser algo más que un punto de atención. Quieren convertirse en entornos en los que trabajar, conectar y compartir.

En esa transformación se enmarca la apertura del Work Café número 100 en España, un hito que confirma la consolidación de un modelo de oficina de nueva generación impulsado por Santander. El espacio, situado en la calle Cea Bermúdez, de Madrid (en el inquieto distrito de Chamberí), resume una intención clara: integrar en un mismo lugar servicios financieros, zonas de coworking, salas de reuniones y una cafetería de especialidad, con acceso libre tanto para clientes como para quienes no lo son.

Alejandro Cecchi, director de Banca Minorista y Transformación en Santander España, en la inauguración del centésimo Work Café.

“Arranca una nueva etapa. Una fase de expansión”, comenta Alejandro Cecchi, director de Banca Minorista y Transformación en Santander España. “Porque queremos que más personas, más profesionales y más empresas disfruten de espacios en los que puedan encontrar atención personalizada y colaboración y en los que puedan hacer comunidad. Y porque estamos convencidos de que la mejor forma de crecer es estar más cerca”, argumenta.

Lejos del concepto tradicional de sucursal, estos espacios están pensados para permanecer. Mesas compartidas, conexión wifi-ilimitada, salas gratuitas para reuniones y un diseño que favorece la interacción convierten al Work Café en un punto de encuentro habitual para profesionales, estudiantes, emprendedores y pequeñas empresas. El nuevo centro cuenta con más de 500 metros cuadrados, 18 puestos de coworking y tres salas de reuniones, además de un horario amplio e ininterrumpido que facilita su uso a lo largo de toda la jornada. La oficina estará atendida por un equipo de 12 personas: 10 gestores y 2 baristas, término de origen italiano que define a persona experta en preparar y servir café de alta calidad y otras bebidas. Porque el Work Café no está reñido con el afterwork.

Con esta apertura, Santander afianza un modelo que nació en Chile en 2016 y está ya presente en ocho países del Grupo: México, Brasil, Chile, Argentina, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y España, el primero inaugurado en 2018. Hay un total de 233 Work Cafés en funcionamiento.

El crecimiento de esta red no es anecdótico. Desde aquella apertura del primer Work Café en España, en la plaza Sagrados Corazones de Madrid, el modelo se ha extendido hasta los 100 espacios, de los cuales 35 se ubican en núcleos urbanos y 65 en campus universitarios. Solo los centros urbanos suman 132 salas y 885 puestos de coworking, lo que supone la mayor red de cowork gratuita del país, utilizada por miles de personas que valoran especialmente el ambiente y la sensación de comunidad que se genera.

La puesta de largo del Work Café de la calle de Cea Bermúdez, en el distrito de Chamberí (Madrid), contó con la actuación del cantante David Bisbal.

Esta apuesta responde a una visión más amplia sobre el papel de las oficinas físicas en la era digital. En lugar de desaparecer, estos espacios se reinventan como lugares donde ocurren cosas: reuniones informales, eventos formativos, charlas, encuentros profesionales o incluso proyectos solidarios. En paralelo al despliegue físico, la plataforma workcafe.es refuerza esta comunidad en el entorno digital, permitiendo reservar espacios, consultar actividades o localizar los distintos centros disponibles.

Más allá de las cifras, el modelo refleja una forma distinta de entender la cercanía. No se trata solo de ofrecer servicios, sino de crear contextos que faciliten las oportunidades, el intercambio de ideas y la conexión entre personas. En un mundo cada vez más híbrido, donde lo digital y lo presencial conviven en armonía, estos espacios demuestran que la banca también ha sido capaz de adaptarse a nuevas formas de trabajar y relacionarse, convirtiéndose en un actor activo de la vida urbana y profesional.