Reconocimiento facial, termografía e inteligencia artificial. Así será la vuelta al trabajo presencial

Integrantes de Xandar Kardian, la 'startup' surcoreana finalista del programa Come In.

"Sabemos relativamente qué nos ha pasado y prevemos qué nos puede pasar. Pero probablemente pasen cosas que no tenemos tan claras", conjetura José Daniel García Espinel, director de Innovación de Prosegur. En un intento por adelantarse a lo que está por venir, la empresa puso en marcha el programa de innovación abierta Come In, para que el ecosistema emprendedor lanzase soluciones a potenciales problemas de seguridad en la era poscovid. En dos semanas acumularon más de 80 propuestas llegadas de todo el mundo. La finalista resultó Xardan Kardian, una startup surcoreana que ha desarrollado una tecnología que detecta microvibraciones, tales como las que producen la respiración o los latidos del corazón, y que permite medir aforos estancia por estancia. Con esta tecnología, especifica García Espinel, "se podría contabilizar, por ejemplo, cuántas personas hay en cada momento ocupando un conjunto de mesas".