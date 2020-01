Las estrellas del deporte paralímpico saltan al ‘cine’

Me pico conmigo misma, con mi sombra, con todo el que se ponga a mi alrededor”, afirma la atleta Eva Moral riéndose de su propia competitividad. Madrileña de 36 años, se confiesa cabezona y asegura que de pequeña era una de esas niñas a las que no les gustaba perder. Hoy es una mujer a la que tampoco. Se quedó parapléjica por culpa de un accidente de bici hace seis años y tuvo que aprenderlo todo de nuevo: a moverse, vestirse, conducir… Fue muy duro, pero logró reconquistar su independencia. Y no solo: en este tiempo también se ha convertido en campeona del mundo de duatlón y campeona de Europa de paratriatlón, disciplina en la que ocupa el puesto número 2 del ranking mundial.

“Creo que las cosas pasan por algo”, afirma esta ex asesora jurídica, que ahora sueña con ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ella es una de las protagonistas de Capaces, un proyecto cinematográfico impulsado por Calidad Pascual con el apoyo de Comité Paraolímpico Español (CPE) que rinde homenaje a deportistas paralímpicos. La iniciativa, que se ha presentado esta mañana en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes, en Madrid, se compone de cuatro cortometrajes documentales que recogen ejemplos diversos ejemplos de superación personal y profesional.

Trayectorias que merece la pena contar

El corto dedicado a Eva Moral, que en 2019 se alzó con dos oros y un bronce en la Copa del Mundo, se ha proyectado hoy y ya puede verse completo en Internet. Inaugura una serie en la que también hay piezas dedicadas a los baloncestitas Pablo y Alejandro Zarzuela, y a las atletas Sara Andrés y Lía Beel, cuyos teasers ya son públicos. Todos los trabajos están dirigidos por el cineasta Peris Romano, autor de películas como Los miércoles no existen y 8 citas, y se irán difundiendo a través de las redes sociales a lo largo de las próximas semanas.

Capaces es el primer proyecto audiovisual de esta envergadura que realiza Calidad Pascual en sus 50 años de vida. A través de esta iniciativa, la compañía apuesta por historias humanas que merecen ser contadas, al tiempo que refuerza su compromiso con el deporte español y se introduce en el panorama cinematográfico del país.

Tomás Pascual, presidente de Calidad Pascual, manifestó su “tremenda admiración y respeto por estos luchadores”, al tiempo que dio las gracias a todos los deportistas que participan en el proyecto “por compartir sus historias de vida”. Según afirmó, el espíritu de estos atletas se encuentra en el ADN de la compañía y sus valores son los mismos que le inculcó su padre. Gracias a ellos, aseguró, pudo convertir la empresa en lo que es hoy.

A la presentación de Capaces acudieron los deportistas que protagonizan los filmes. Asimismo, el encuentro contó con la presencia de Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, y Victoria Cabezas, secretaria general del Comité Olímpico Español.

Un compromiso que viene de lejos

Calidad Pascual es una de las compañías que hicieron posible el nacimiento de la Asociación Deportes Olímpicos (ADO), creada para dotar de los recursos necesarios a los deportistas españoles de cara a los Juegos de Barcelona 92. Desde entonces, ha contribuido a todas las Olimpiadas. Asimismo, la compañía se incorporó desde el inicio al Plan ADO Paralímpico (ADOP), que se creó en 2005 para fomentar la preparación de los deportistas con discapacidad de cara a los Juegos de Pekín 2008.

Por otro lado, la integración e inserción laboral de personas con discapacidad resulta prioritaria para la firma, que ya cuenta con más del 2,84% de personas con este perfil en su plantilla y dispone de un plan específico para contratarlas de forma directa o promocionarlas de manera indirecta.

Cuatro historias de superación