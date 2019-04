Sánchez Llibre reclama un pacto social para garantizar salarios dignos

Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana Foment del Treball, propuso ayer un gran pacto social para luchar contra la desigualdad. "La proporción existente hoy en las empresas en la retribución del capital y la del trabajo puede que no sea la más adecauda", criticó en una conferencia celebrada anoche en Barcelona en un acto organizado por el Cercle Financier de La Caixa, organismo que preside Isidro Fainé. "Hemos de estudiar este tema con profundidad, pero también hemos de convenir que la gente tiene que ganarse la vida. Los salarios han de permitir, como siempre ha sido, que las personas puedan vivir dignamente", remachó.

"Es una obviedad que la crisis nos ha dicho, claramente, que el contrato social que ha existido en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha quedado superado y roto. Hemos de formular un nuevo pacto social que mire al futuro y estabilice a la sociedad", añadió ante un público repleto de empresarios y sindicalistas. A su juicio, ese pacto debe implicar a "políticos, empresarios, sindicatos, universidades y sus centros de investigación, intelectuales...". "Todos hemos de dirigir nuestro esfuerrzo a formular una nuevo pacto social que garantice una sociedad sostenible", insistió.

"Podemos recrearnos mucho en ir diciendo que crecemos por encima de la media europea, que sin duda es una buena noticia, pero no servirá de nada si los salarios no permiten vivir dignamente a las personas", manifestó tras destacar la importancia que tiene esta cuestión y de asgeurar que Foment va a poner en marcha actuaciones en ese sentido. "A mi entender, este es el problema más grave que afecta a nuestra sociedad y es imprescindible que lo reconozcamos. No saldremos de esta situación si no reconocemos el problema", incidió.

Sánchez Llibre hizo referencia también a la emigración de jóvenes con talento "a buscar oportunidades o a quedarse inmersos en el mileurismo". Eso, a su entender, ha provocado una caída del poder adquisitivo y, consecuentemente, del consumo y conduce al estancamiento de la economía. Ante ello fue tajante: "No podemos hablar de creación de riqueza si abocamos a los jóvenes a contratos temporales precarios o poco remunerados por falta de experiencia. Si hemos de pagar a los jóvenes por su experiencia, cambiemos el paradigma educativo y apostemos por una formación dual y real, promovida desde las empresas y permitiendo a los jóvenes la entrada en el mundo laboral al mismo tiempo que los compaginan con sus estudios".

El nuevo pacto social que propone también pasa por "seguir trabajando todavía más con la administración para tener los mínimos impedimentos posibles para la contratación, para la creación de nuevas empresas, para apostar más por investigación y desarrollo, y para que la fiscalidad no sea un obstáculo para el consumo y el ahorro de las futuras generaciones".

"No se trata solo de identificar los problemas, sino de intentar influir en el terreno de las ideas para contribuir a crear el clima necesario para que los gobiernos actúen. Nosotros no nos escaquearemos de lo que creemos que es nuestra obligación", concluyó.