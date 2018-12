Estos organismos públicos te ayudan a comprar tu casa

Si tienes todo el dinero ahorrado, ¡enhorabuena!, pero siempre es una buena noticia saber si puedes recibir algún tipo de ayuda que te haga un poco más llevadero el esfuerzo que supone comprar una vivienda, sobre todo si es la primera. Repasamos aquí las principales subvenciones a los que podrías acceder según quieras comprar en una comunidad autónoma u otra.

Cuando uno busca comprarse una casa baraja muchas variables a la vez: situación, tamaño, calidades, etc. pero hay un aspecto que quizás condiciona la elección por encima de todo: el precio. Y cuanto más ajustado sea tu presupuesto, más agradecerás que te echen una mano. En cualquier caso lo recomendable es disponer de un 20% de los ahorros para adquirir una vivienda.

¿Tienes menos de 35 años y vives en una población de menos de 5.000 habitantes? ¡Bingo! Eres el destinatario ideal de las ayudas a la adquisición contempladas en el último Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Se trata de un paquete de medidas relativas a la compra, alquiler, rehabilitación y promoción de inmuebles que cada Comunidad Autónoma adapta a sus propias necesidades y recursos.

En concreto en este Plan se fijan subvenciones a fondo perdido de hasta 10.800 euros para la compra de una casa, pero solo para menores de 35 años. Un apoyo que no puede ser de más del 20% del precio de adquisición, que a su vez no debe superar los 100.000 euros.

Con el objetivo de frenar la despoblación de las zonas rurales, esta subvención se limita a inmuebles situados en municipios de menos de 5.000 habitantes. Es decir, que afecta a quienes quieran vivir en las 6.830 poblaciones que en España no superan ese censo, según los datos provisionales de la estadística del Padrón continua a 1 de enero de 2018.

Te dejamos otra pista por si quieres mirar precios por esas zonas: por comunidades, las que tienen más poblaciones de ese tamaño son Castilla y León (puedes elegir entre casi 2.200 localidades), Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón. Si nos fijamos en las provincias, son Burgos, Salamanca, Guadalajara, Zaragoza y Zamora.

Ayudas estatales Plan de Vivienda 2018-2021 El límite de edad es de 35 años en el momento en que se solicite.

Los beneficiarios son los hogares con ingresos inferiores a tres veces el IPREM.

La vivienda debe ser el domicilio habitual al menos por un período de cinco años.

Las ayudas van hasta un máximo de 10.800 euros con un límite del 20% del precio de adquisición.

La vivienda no puede costar más de 100.000 y estar situada en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

Si bajamos al detalle, tienes que saber también que para acceder a estas ayudas los ingresos de la unidad familiar no pueden superar los 22.550,77 euros al año, que equivalen a tres veces el IPREM, el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas y subvenciones. Este límite puede incrementarse hasta cuatro y cinco veces el IPREM en casos de familias numerosas y para las que tengan miembros con diferente grado de discapacidad. También es imprescindible que la vivienda se mantenga en propiedad y como residencia habitual durante al menos cinco años.

El plazo máximo para solicitar las subvenciones a la compraventa de vivienda será hasta el año 2021 y tendrás que dirigirte a las consejerías o departamentos de vivienda de la comunidad autónoma del lugar donde residas. Sin embargo ten en cuenta que aún se están negociando algunos convenios con el Ministerio y ni todas las administraciones autonómicas van a ofrecer las ayudas a la compra –algunas han decidido concentrar todo el presupuesto en dar ventajas para alquiler o rehabilitación– ni son idénticas. Cataluña, Navarra o las Islas Canarias, por ejemplo, no gestionarán dinero para adquisición y el País Vasco solo para vivienda de protección oficial.

Para jóvenes (y no tan jóvenes)

Si no cumples estos requisitos, no desesperes. Algunas comunidades autónomas o ciudades tienen otras ayudas que sí te pueden afectar. Entre las más importantes están, por ejemplo, las que se aplican en Andalucía.

En esta región se ofrecen periódicamente préstamos cualificados, subsidiaciones de los préstamos, ayudas para facilitar el pago de las cantidades entregadas anticipadamente a la adquisición de la vivienda o directamente para afrontar el pago. Además, hay partidas específicas para jóvenes (y otros colectivos con especial dificultad para el acceso a la vivienda). Por ejemplo, el programa Ayuda Joven otorga un 3% del importe de la compra de tu vivienda que deberás utilizar para abonar el IVA de la misma.

El Principado de Asturias también concede ayudas para adquisición de viviendas de protección oficial o libres, nuevas o usadas. Las cuantías van del 10% del precio de venta de la vivienda con un límite de 7.500 euros, para unidades familiares con ingresos no superiores a 2,5 veces el IPREM; al 7% del precio, con un límite de 5.500 euros, para unidades familiares con ingresos no superiores a 4,5 veces el IPREM. Si bien el grueso de la partida presupuestaría ya está concedida, para 2019 hay destinados 150.000 euros.

¿Cómo solicitar las ayudas? Tienes que acudir a la administración local pertinente y ahí tendrás más detalles sobre los requisitos y los trámites a completar. Por regla general encontrarás en las páginas web de los organismos de vivienda de cada gobierno autonómico la solicitud de subvención, y podrás remitirla telemáticamente o acudir tú mismo a sus oficinas. En cuanto a la tramitación del Plan de Vivienda Estatal 2018-2021, corresponde a las comunidades autónomas y, por tanto, será a estas a las que te tendrás que dirigir. Ten en cuenta que, aunque las condiciones generales son iguales para todos, las administraciones también aportan parte del dinero de las ayudas y por lo tanto pueden decidir establecer requisitos adicionales.

Dentro del Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 sigue vigente el Programa de ayuda directa a la entrada para la adquisición de vivienda protegida de nueva construcción, dirigida a personas con ingresos familiares ponderados que no excedan de 3,5 IPREM. La subvención va desde 3.000 euros a los 10.000 euros que pueden llegar a recibir jóvenes, familias numerosas y víctimas de la violencia de género.

Hay que mencionar las distintas iniciativas destinadas a ofrecer préstamos con condiciones más ventajosas. Por una parte, la mayoría de administraciones ofrece viviendas protegidas, que además de un precio ajustado cuentan con la posibilidad de solicitar préstamos convenidos o cualificados, es decir, créditos en mejores condiciones que las hipotecas al uso. Eso sí, has de reunir unos requisitos específicos.

Gobiernos autonómicos como los de La Rioja o Baleares ofertan la Hipoteca joven. En el caso de La Rioja se reserva a personas entre 18 y 45 años –como ves, a veces el concepto juventud va más allá de los millennials—, con ingresos entre 1 y 8 veces IPREM, que adquieran su primera vivienda, libre o protegida, para que se destine a domicilio habitual y permanente. No hay límite en la cuantía del préstamo aunque las cuotas no deberán superar el 35% de la renta bruta disponible. En Baleares está destinada a menores de 40 años y el precio de compraventa no puede exceder los 220.000 euros.