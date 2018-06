Garamendi admite que está en la carrera por ocupar la presidencia de la CEOE

Antonio Garamendi, vicepresidente de CEOE y presidente de Cepyme, ha admitido que está en la carrera por ocupar la presidencia de la patronal, ahora en manos de Juan Rosell. No obstante, el actual número dos ha comentado que “hasta después de verano, no se abrirá el proceso electoral” y ha añadido que estará “donde los demás quieren que esté. La gente dice que quieren que esté, pero no lo sé". Preguntado por si podía haber más candidaturas, además de la suya, dijo que "todos estamos trabajando juntos" en este tema, "y yo será uno de ellos", ha matizado.

En su intervención en las jornadas 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir' organizadas por la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) y patrocinadas por el BBVA, se mostró partidario de llegar a un acuerdo sobre la negociación colectiva con los sindicatos.

Apuntó que es importante seguir negociando "sin hablar mucho de ello en público para no estropearlo. Se está intentando buscar algo bueno para el país, tenemos posibilidades y puede ser una buena noticia que ayude a la paz social y sería algo que también agradecerían los fondos internaciones. Las posturas están cerca..."

Pese a todo, negó que todos los convenios estuvieran parados porque "se están firmando los de seguros, grandes superficies... lo que queremos hacer es evitar las bolsas de precariedad. También queremos hablar del problema del absentismo, la flexibilidad y de las mejoras en el dinero que invertimos en formación, cuyos resultados no los vemos". Comentó que habrá otros temas "en los que será el Gobierno el que los debe cambiar porque son de más profundidad". Según Garamendi, "el empleo en España no es precario, aunque sí que hay bolsas de precariedad". Y advirtió: "Estamos de acuerdo en ver y estudiar estos problemas, pero no ideológicamente sino con sentido práctico y ver si es bueno o malo para trabajadores y empresas".

El todavía vicepresidente de CEOE ha recordado que en España ha habido 55 reformas laborales, y hay más de 7.000 normas laborales. “Hasta que no nos digan exactamente qué quieren reformar no lo podremos valorar. Cambiará todo aquello que pueda mejorar el mercado de trabajo”, ha respondido ante una pregunta sobre una posible derogación de la reforma laboral.